Рестораторы займутся благоустройством улицы Рубинштейна

Волнения на улице Рубинштейна, знаменитой своими барами и ресторанами, начались 1,5 года назад. Жители начали активно бороться с заведениями, расположенными на первых этажах домов. Свое объединение они назвали «Граждане улицы Рубинштейна». Список их претензий к рестораторам внушительный: шум от посетителей, запах дыма и еды, работы по разгрузке продуктов, громкая музыка, перепланировки помещений.

Решив положить этому конец, «граждане» пошли в активное наступление. В надзорные органы посыпались жалобы, начались проверки и судебные тяжбы. В итоге за 2019 год были закрыты больше десяти заведений. Также в немилость попали фестиваль StandUp и «День Д», посвященный писателю Сергею Довлатову. Из-за недовольства активистов им пришлось изменить свою программу и экстренно искать новые локации. Впрочем, на этом жильцы останавливаться не собираются. Их цель – выжить с улицы как можно больше заведений.

«РУБИНШТЕЙН И ПАРТНЕРЫ»

Рестораторов, понятно, сложившаяся ситуация тревожит. Недавно владельцы заведений, расположенных на улице Рубинштейна, создали объединение «Рубинштейн и Партнеры».

- В феврале прошлого года город завалило снегом. Тогда мы организовали уборку собственными силами. Нам помог город, пригнал технику. Все было чисто и хорошо, - рассказала директор по развитию группы компаний The Hat Group Елена Янишевская. - С того момента стало очевидно, что вместе мы можем многое. Прошел летний сезон, и в сентябре встал вопрос о том, что нам нужно быть объединяться.

Инициаторами появления организации выступили представители четырех ресторанных групп. Сейчас в ее состав входят уже 15 заведений. К концу года эта цифра должна увеличиться вдвое. Основной задачей «Рубинштейн и Партнеры» станет защита интересов бизнеса и благоустройство улицы, улучшение ее имиджа.

- Хочется показать, что мы не против жильцов, а вместе с ними и готовы к добрососедству. Есть обстоятельства, которые рестораторам не нравятся так же, как и жильцам, - отметила Елена Янишевская. - Нам не нравится регулярное ночное гарцевание на лошадях, открытая продажа шариков, отсутствие урн, автомобили на тротуарах, громкая музыка, которая раздается из машин. Мы поняли, что тоже можем с этим бороться.

В планах у «Рубинштейна и партнеров» организовать дополнительное патрулирование улицы в выходные дни, запустить в заведениях раздельный сбор мусора с последующим ежедневным вывозом, приобрести и установить урны, проводить регулярную дезинсекцию и дератизацию улицы.

«ВЫХОДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Идею создания объединения «Рубинштейн и Партнеры» поддержал вице-президент Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ритейла, президент группы компаний RENTA Артем Гудченко. В ближайшие время рестораторы планируют вступить в ассоциацию.

- Ассоциация собственников и арендаторов стрит-ритейла создана, в том числе, для решения проблем правового регулирования сферы стрит-ритейла. В частности, планируется внесение законодательных инициатив, обеспечивающих баланс интересов предпринимателей и жильцов многоквартирных домов. Также в рамках ассоциации будут проводиться консультации собственников и арендаторов по вопросам, связанным с владением, управлением и распоряжением недвижимостью, получением разрешительно-согласовательной документации и прочим, чтобы члены ассоциации не допускали нарушений, - рассказывает управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь.

По словам Артема Гудченко, под стрит-ритейл в Петербурге отдано 12,5 миллионов квадратных метров. Это около ста тысяч помещений, которые занимают магазины, банки и другие предприятия. Все они оказались под угрозой из-за поправок, внесенных в Жилищный кодекс в прошлом году. Теперь, чтобы начать работу, им необходимо заручиться поддержкой 100% жильцов. Те должны подтвердить, что не возражают, если на первом этаже их дома появится такой сосед.

- По сути, законодатель ввел норму, которую невозможно выполнить, потому как в любом доме есть люди, которые живут не по прописке, кто-то может пребывать в местах лишения свободы, кто-то не вступил в права наследства. Есть даже группы противоборствующих жильцов, - говорит Артем Гудченко. – Поэтому у бизнеса всего два пути: либо ничего не делать, либо нарушать закон. Такая ситуация создает почву для коррупции со стороны чиновников, которые будут закрывать глаза на нарушения, а также дает повод для потребительского экстремизма со стороны жильцов, которые задают вопрос: «А в чем мой интерес?».

Таким образом, создаются условия, при которых надежные игроки рынка будут вынуждены уйти. А их место займет безотвественный бизнес, которому все равно на закон.

- Сейчас я ощущаю себя нэпманом. И мне это не нравится. Я вошел в бизнес, чтобы зарабатывать деньги, улучшать среду вокруг себя и чувствовать гордость за то, что создаю рабочие места, - говорит генеральный директор сети тапас-баров «Барслона Family» Андрей Федотов. – Но сейчас я не ощущаю удовлетворенности от бизнеса. Да, мы виноваты. Мы были наглые морды, не желающие выслушивать соседей. Делали это очень много, нагло, огульно, дерзко, не оглядываясь на желания жильцов. В итоге, когда люди стали высказываться, я этому обрадовался. Но выхода при сегодняшнем законодательстве не существует.

В Ассоциации собственников и арендаторов стрит-ритейла уверены, что ситуацию нужно менять. Так, они планируют обратиться в Законодательное Собрание Петербурга с просьбой внести корректировку в Жилищный кодекс. Главное для стрит-ритейла сейчас - упразднить согласование изменений в коммерческих помещениях со всеми жильцами.

- Представить себе туристический центр, в котором расположены только гостиницы для туристов, невозможно, – отметил Артем Гудченко. - Нужно создавать и развивать такие локации, как улица Рубинштейна. Ведь она стала своего рода визитной карточкой Санкт-Петербурга и прописалась во всех путеводителях.