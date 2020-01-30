В Карелии замглавы Олонецкого района пожелал «набить морду» депутату канделябром

Очередной красочный скандал разгорается в маленьком карельском городе Олонец. Сначала глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев публично назвал жителей «социальными паразитами» и пожалел о том, что нельзя «расстреливать» особо активных жалобщиков, а теперь его заместитель пообещал «набить морду» депутату, в соцсетях которого нашлись нелицеприятные комментарии.

- Вчера, на сессии городского Совета Олонца, заместитель скандально известного Сергея Прокопьева по вопросам ЖКХ Юрий Минин, после своего доклада, пригрозил «набить морду» депутату городского Совета, члену нашей партии Игорю Некину, за возможные комментарии о деятельности чиновника. Публично, - написал на своей странице ВКонтакте председатель совета карельского отделения «Справедливой России» Ройне Изюмов.

Юрий Минин был очень расстроен, что его фамилию "полощут" жители Олонца. Фото: vk.com/golosui_za_minina

В комментариях изданию «Петрозаводск говорит» сам Некин уточнил, что обещал настучать по лицу оппоненту не как депутату, а как администратору олонецкого паблика Вконтакте «Чтобы было лучше жить». В соцсетях местные жители без ложной скромности писали все, что думают руководстве своего района.

Простонародные слова в свой адрес вызвали у Минина обиду. А также возмущение, что Игорь Некин, администратор и депутат, не удаляет оскорбительные и резкие комментарии.

- Было сказано, что если еще мою фамилию будут в неприглядном виде полоскать в комментариях, которые он обязан контролировать, то я спущусь с трибуны и набью ему лицо, невзирая на разные весовые категории, - заявил журналистам Юрий Минин. - Я дожил до 50 лет и считаю, что имею некоторые заслуги не только перед собой, но и перед окружающими. Поэтому... К сожалению, канделябрами сейчас по лицу не стучат.

За коллегу по партии вступился глава карельского отделения "Справедливой России". Фото: vk.com/izyumov_royne

В «Справедливой России» нападки в адрес члена своей партии приняли как угрозу и решили приструнить чиновника.

- Совсем там местные чиновники с ума посходили? Один - расстрелять за критику, другой - набить морду за обсуждение деятельности. Короны вам не жмут? Спуститесь на землю! Забыли, кто вам работу дает? Я напомню - жители Олонецкого района, налогоплательщики. Кому вы там морду бить собрались? - заявил Ройне Изюмов и сообщил, что заявление в полицию по факту угроз уже написано.

Напомним, что судебное разбирательство по поводу «расстрельных» выражений главы Олонецкого района все еще идет. Ответчиком там является...депутат местного Совета Нина Щербакова, которая и вынесла сор из избы. Теперь ее обвиняют в клеветничестве.