2020-02-17T15:42:54+03:00
Общество

В Петербурге побит температурный рекорд почти вековой давности

17 января в Северной столице стало самым теплым за 95 лет
Полина ШАНДРАК
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17 января 2020 года в Петербурге стало стало самым теплым за 95 лет.17 января 2020 года в Петербурге стало стало самым теплым за 95 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Погода в Санкт-Петербурге в понедельник, 17 февраля, достигла рекордных 7,4 градусов тепла и превысила максимум, который был установлен в 1925 году.

- По Северной Атлантике движется глубокий и обширный циклон «Виктория». Сейчас Санкт-Петербург находится в так называемом теплом секторе этого циклона. Из-за него в регионе будет наблюдаться облачная погода, временами пройдут небольшие дожди, - отметил метеоролог Юрий Куткевич.

Температура воздуха до конца дня закрепится сегодня на уровне 3-7 градусов тепла. Весь понедельник будет дуть порывистый ветер: в прибрежных зонах аж до 28 м/с! Атмосферное давление останется в пределах 740 мм рт.ст., что ниже нормы. Начнет расти оно во вторник, 18 февраля.

По словам синоптика, до середины недели, во вторник и среду, сохранится порывистый ветер и небольшой дождь. Температура воздуха на уровне +3…+5 градусов. Во второй половине недели, начиная с четверга, 20 февраля, температура понизится до 0… +2 градусов, в Ленинградской области возможны заморозки: похолодает не ниже, чем до -2.

- В Петербурге в ближайшее время – конец текущей и следующая неделя – температура не будет понижаться до отрицательных значений, - заверил он. - Ожидаются несущественные осадки в виде снега. Установится ли кратковременный снежный покров? Трудно сказать.

В целом зима 2019-2020 в Санкт-Петербурге аномальная. Все три месяца оказались значительно выше нормы. Снежный покров устанавливался буквально 2-3 раза на несколько дней и снова сходил. Да и крупные водоемы не полностью или вообще не покрыты льдом.

Специалист обратил внимание на то, что исключать возврат зимы пока нельзя. Но не стоит огорчаться! Если холода вернутся, то совсем ненадолго.

- Осмелюсь сделать предварительный прогноз: раз тенденция идет на потепление, то будем надеяться, что и весна придет раньше, чем обычно, - добавил Юрий Куткевич.

Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу.Видео: instagram.com/dambaspb_kzs

ИСТОЧНИК KP.RU

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