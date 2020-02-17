Выставка акварели Елены Базановой открывается в Санкт-Петербурге

Ровно 10 лет назад в выставочном зале Санкт-Петербургского союза художников прошла первая в России персональная выставка известного петербургского акварелиста Елены Базановой. В течение последних лет ее работы с неизменным успехом экспонировались в России и за рубежом.

В феврале 2020 года петербургского зрителя ждет несколько неожиданная экспозиция: центральную часть выставки составят уникальные акварели из коллекции Фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Они написаны Еленой во время пленэров, организованных фондом известного российского мецената. На них запечатлены пейзажи Болгарии, Сербии, Чехии, Италии и Франции.

Также посетители выставки впервые увидят этюды Елены Базановой из коллекции автора, созданные на международных пленэрах в Китае и во время творческих поездок по Франции и России.

Традиционно на выставке будут представлены натюрморты и этюды цветов, известные любителям творчества художника по страницам блогов в интернете, где Елена ведет активную работу.

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Торжественное открытие выставки пройдет 20 февраля в 18.00. А 29 февраля Елена Базанова лично проведет экскурсию.

Адрес: Санкт-Петербург, Большая Морская, 38.

Время работы выставочных залов: с 12:00 до 19:00 (выходной – понедельник).