Автобусов добавят, кондукторов оставят: В Петербурге утвердили транспортную реформу

Если посмотреть на карту, где обозначены все городские маршруты, которые выйдут в рейс 16 июля, отыскать хотя бы одну «неохваченную» улочку будет не так-то легко. Транспортная инфраструктура «прошивает» Петербург по всем направлениям, и все это – муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи.

Все эти маршруты и саму транспортную реформу окончательно утвердили 12 февраля. «Комсомолка» разбиралась, что же изменится в жизни пассажиров с середины лета.

ОБЯЖУТ ОБНОВИТЬ АВТОПАРК

Сегодня, чтобы петербуржцы могли, не спускаясь под землю, добраться из пункта А в пункт Б, по городу курсируют 739 маршрутов. Немалая часть из них – коммерческие. Однако скоро все изменится – уже с 16 июля маршрутов останется 561 (еще в конце января хотели сохранить только 484). Ходить по ним будут 5755 автобусов, трамваев и троллейбусов.

Из 561 маршрута 364 разыграют на конкурсах, в том числе 98 новых. Так город выберет компании, которые станут обслуживать эти направления. По условиям госконтракта, они должны будут обновить автопарк.

Таким образом, уже в июле 131 маршрут будет полностью укомплектован новыми автобусами. Остальным дается время обзавестись ею в течение года. В общей сложности красоваться на улицах Петербурга станут 2662 «свеженьких» машины.

- В основном новый подвижной состав будет работать на маршрутах, которые ходят по центру города. Ведь это лицо Петербурга, - отметили в пресс-службе комитета по транспорту.

Кондукторы останутся на всех маршрутах «Горэлектротранса» и «Пассажиравтотранса».Фото: Артем КИЛЬКИН

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ

В процессе работы над реформой обсуждалась идея полностью отказаться от кондукторов, но в итоге их решили оставить на всех маршрутах «Горэлектротранса» и «Пассажиравтотранса». А вот на тех, что раньше были коммерческими, кондукторов действительно больше не встретишь.

- Свои должностей лишатся совсем немного людей - это не сотни и даже не десятки. Их работодатели смогут без труда предложить им другие вакансии, - добавили в комитете.

Однако рано радоваться: за оплатой проезда все равно будут следить - увеличится количество контролеров.

ПОСТРОЯТ ОСТАНОВКИ

Появление новых маршрутов и автобусов – это еще не все. На первом этапе реформы в Петербурге планируется оборудовать 212 остановочных павильонов. А стоять на них, надеясь на появление долгожданного автобуса, теперь предстоит не так долго: в некоторых случаях – например, на маршруте 125, интервал сократится вдвое. И это в час пик.

Более того, отмена коммерческих маршруток поможет эти самые остановки разгрузить.

- С уходом частного транспорта разгрузятся крупные пересадочные узлы, - говорят в пресс-службе комитета по транспорту. – Я думаю, что каждый, кто живет в Петербурге, не раз видел ситуацию, когда маршрутка стоит и ждет, когда салон будет полным, а автобус из-за этого не может подъехать к остановке. Теперь такого не будет.

За оплатой проезда все равно будут следить - увеличится количество контролеров.Фото: Олег ЗОЛОТО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Напоминает черный ящик»

Алексей БЛИНОВ, бывший заместитель председателя комитета по транспорту:

- Сложно относиться к транспортной реформе однозначно. С одной стороны, сама реформа назрела давно, и мы ее действительно ждали. Но вопрос в том, насколько эффективно реформа подготовлена.

Мне как игроку «что? Где? Когда?» эта реформа напоминает черный ящик. С виду он может быть какой угодно блестящий, красивый, но что внутри – мы до конца не знаем.

Во время предварительный обсуждений реформа вызвала немало нареканий. В частности, работники крупных предприятий интересовались, а смогут ли они после изменения маршрутов добраться до своих рабочих мест… Мы все чаще слышим негативные отзывы от людей, а обратной связи не поступает.

Я считаю, что время, которое еще есть до начала действия реформы, нужно потратить на открытое общение с людьми, чтобы провести эту реформу максимально корректно.