Сломанный хвост, блохи: волонтеры спасают больного кота, которого мучали нерадивые хозяева

Облезлого, с переломанным хвостом, больными лапами, следами крови, гематомой, неприятным запахом и надеждой во взгляде - именно таким месяц назад на одном из балконов дома в деревне Жельцы впервые увидела Пушка Елена Рекаева. Сердобольная женщина не смогла пройти мимо и решила узнать, чей этот котик и почему он в таком ужасном состоянии. Позвонила в дверь дома, около которого сидел когда-то роскошный перс. Незнакомке не открыли, но дали понять, что гостей не ждут: "Не лезь не в свои дела!" - приказным тоном бросили ей вслед. По пути домой в Лугу Елена не могла забыть немощное и изможденное животное с грустным взглядом и отправилась прямиком к участковому. Тот ей рассказал, что у кота действительно есть хозяева - бабушка и ее сын с женой, - но о питомце они не шибко заботятся.

- Одной мне было не справиться, поэтому я написала пост о помощи в социальной сети. Откликнулись два человека: зоозащитники Ксения и Владимир. Вместе с ними мы закупили необходимые вещи: клетку для перевозки, шампунь, памперсы, - рассказывает "КП" Елена. - Придумали, как вывезем кота, куда отдадим на лечение. Оставалось только уговорить хозяев, чтобы они отдали нам Пушка. Те сначала наотрез отказывались, но, поговорив лично со мной и с участковым, невестка Татьяна все-таки согласилась. Правда, поставила условие: после лечения вернуть ей кота! Мы согласились.

Когда-то этот котик действительно был Пушком.

На прошлой неделе Пушка отвезли в клинику. Там его осмотрели ветеринары, назначили лечение. Заодно стерилизовали из-за проблем с мочевыводящей системой. А буквально через пару дней нашелся человек, который захотел в дальнейшем заботиться о престарелом котике и забрать его к себе.

- У Пушка есть вирусные заболевания, блохи, у него сломан хвост, сейчас я делаю ему уколы, мажу специальными мазями. Ему теперь нельзя гулять на улице, запрещено есть твердую пищу - только влажный корм, - делится подробностями лечения временная хозяйка усатого Анна. - Ему еще нужно наблюдаться в клинике. Обязательно сдать общий анализ крови и биохимию. Когда я его забрала, у него было просто ужасающее состоянии. Вообще не понимаю, как можно было довести животное до такого?! Один мужчина в соцсети написал мне, что видел Пушка года 2 назад, и он тогда уже был болен. Очень хочется, чтобы он больше не возвращался в тот дом.

Но хозяева Пушка с этим не согласны. Они по-прежнему ждут, что женщина, которая забрала у них котика, вернет его. Как только вылечит.

- Он никому не был нужен, а тут понадобился всем одним махом, - устало нам ответила прежняя владелица Пушка. - Меня уже со всех инстанций достали. Да не только меня доводят, но и пожилого человека. Почему такой напор?

Бывшие хозяева довели несчастное животное до ужасного вида.

Горе-хозяйка заверила нас, что Пушок всегда был накормленный, но из-за того, что она переехала и не смогла забрать его с собой, он стал жить у свекрови. Якобы после этого несчастный кот и стал хереть - пожилая женщина не могла уже также заботиться о домашнем питомце.

- Но больше такого не повторится! - как будто опомнилась Татьяна и затараторила, - мы никому его не отдадим. Заберем, когда поправится.

- Так вы сможете за ним ухаживать? - уточняем мы.

- Сможем, сможем! - как-то равнодушно бросила женщина и попрощалась.

Пушок не меньше 10 лет. И в последние годы жизни он остался никому ненужным.

"Комсомолка" будет следить за этой историей и обязательно расскажет, где в итоге будет коротать старость Пушок. А как вы думаете, если животное доведено до такого состояния, нужно ли возвращать его прежним хозяевам?