2020-02-18T10:26:41+03:00
Общество

В Петербурге представили новый SKODA KAROQ

В выходные, 15 и 16 февраля 2020 года, группа официальных дилеров SKODA «Авто Премиум» показала петербуржцам новинку - долгожданный SKODA KAROQ
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Фото предоставлено ГК Авто Премиум.Фото предоставлено ГК Авто Премиум.
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«Авто Премиум» вновь собрал друзей! А поводом на этот раз стало знакомство с новым членом семьи – кроссовером ŠKODA KAROQ.

В минувшие выходные в каждом из салонов праздничные мероприятия начались с шоу-презентации ŠKODA KAROQ - выступления детского танцевального коллектива Crew 158, скрипичного дуэта Dolche, брейк-шоу коллектива «Красавцы».

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Затем гости дилерских центров, решившие провести свои выходные с любимой маркой автомобилей, могли первыми в Петербурге протестировать новинку и другие автомобили модельного ряда ŠKODA.

Поклонники марки, клиенты дилерских центров и те, кто планирует приобретение автомобиля, в эти дни побывали на семейном торжестве ŠKODA.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

В дилерских центрах для них организовали чаепитие с десертами, готовили вкуснейший кофе с профессиональным бариста. Младшие члены семьи устроили гонки на мини-автомобилях ŠKODA на специально оборудованных в шоу-румах площадках.

В трех дилерских центрах, как в парке развлечений, были открыты мастер-классы по изготовлению авторских сувениров – корабликов, дневников путешественника, обложек для паспортов, арома-саше, и даже бирок для чемоданов. Для малышей работали детские площадки с аквагримерами, преображавшими ребят в сказочных героев и маленьких пиратов.

Виновник торжества – ŠKODA KAROQ - расположился на центральной площадке шоу-рума, где работали консультанты, и можно было сделать фото на память.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

В течение дня разыгрывались подарки, среди которых - билеты в интерактивный парк в Симагино, нарядные фирменные сувениры.

А в конце каждого дня гости смогли поучаствовать в лотерее и выиграть сертификат на половину стоимости путешествия от партнера мероприятия Туристического клуба Пик. Основатели это клуба – семья Афанасьевых, люди, выбравшие собственный особенный путь. Сама их жизнь - это путешествие, и все, кто присоединяется к ним хотя бы один раз, уже никогда не останутся прежними.

Долгожданный ŠKODA KAROQ начал свой особенный путь в Санкт-Петербурге из шоу-румов группы «Авто Премиум». Уже сегодня из дилерских центров стартуют в новую жизнь первые владельцы этого компактного кроссовера. А заказать, забронировать и внести предоплату за автомобиль можно дистанционно – на портале https://skoda-ap.ru.

В России ŠKODA KAROQ предлагается в двух комплектациях – Ambition и Style. Начальная цена для Ambition составляет 1 499 000 рублей, для Style – 1 673 000 рублей. ŠKODA KAROQ можно приобрести в 8 цветах кузова: от белого Pure до зеленого Emerald металлик.

На старте продаж всем покупателям нового автомобиля ŠKODA AUTO Россия дарит специальный пакет опций First Edition.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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