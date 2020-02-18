2020-02-18T16:58:20+03:00
Общество

Из-за роста заболеваний гриппом и ОРВИ в 33 школах и 14 детских садах Петербурга введен карантин

На прошлой неделе уровень эпидемиологического порога был превышен на 10 процентов
Петр КИБЕР
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В петербургских школах и садах из-за высокой заболеваемости введен карантин.В петербургских школах и садах из-за высокой заболеваемости введен карантин.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Пока весь мир и россиян в том числе пугают коронавирусом, в Петербурге по-тихому началась предэпидемия гриппа и ОРВИ. Число заболевший во вторую неделю февраля оказалось достаточно большим, чтобы ввести частичный карантин в 33 школах и 14 детских садах города.

- С 10 по 16 февраля заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Санкт-Петербурге превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Зарегистрировано более 59 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 63 случая гриппа, - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

При этом инфекция чаще всего поражает детей и подростков в возрасте 7-14 лет. Больше 61% заболевших - пациенты, которым нет 17 лет. Учитывая все обстоятельства, по состоянию на 17 февраля на семь дней карантин введен в 102 классах 33 школ и 23 группах 14 детских садов.

Это не эпидемия, а скорее предэпидемия. Число заболевший детей растет, при этом у них высокая температура и болезнь протекает непросто. Но пока есть только недельные превышения прошлогодних показателей, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе Роспотребнадзора. - Мы мониторим ситуацию и призываем горожан не забывать о профилактике ОРВИ и гриппа.

В ведомстве напоминают, чтобы не заболеть надо:

- часто и тщательно мыть руки;

- избегать контактов с кашляющими людьми;

- вести здоровый образ жизни (сон, здоровая пища, физическая активность);

- пить больше жидкости;

- принимать витамин С (он содержится в клюкве, бруснике, лимонах);

- избегать мест скопления людей (если пошли, то надевать маску);

- обходиться без объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах;

- стараться не трогать лицо, глаза, нос немытыми руками.

Чтобы не заболеть, надо избегать людных мест и носить маску. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы не заболеть, надо избегать людных мест и носить маску.Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты ведомства отмечают, что если в семье кто-то заболел, то необходимо вызвать врача и следовать его советам. Не будет лишним регулярно проветривать квартиру и дважды в день мазать нос оксолиновой мазью.

При малейших признаках вирусной инфекции не стоит заниматься самолечением, а сразу же обратиться за медицинской помощью. Роспотребнадзор напоминает, что грипп, заболеваемость которым растет, опасен своими осложнениями. В особенности для детей.

Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики ОРВИ и гриппа.Видео: Роспотребнадзор

ИСТОЧНИК KP.RU

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