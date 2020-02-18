«Клевый колодец. Проход через подвал»: петербуржец нанес на карту сквозные дворы Петроградки

Петербургский предприниматель Станислав Чиганов мог бы, пожалуй, стать лучшим гидом по дворам Петроградской стороны. В районе, где живет и работает, он знает каждую лазейку, каждый сквозной проход. Решив, что такие сведения нельзя скрывать от общественности, Станислав создал карту, где обозначил все «дворовые» маршруты.

- Я хожу на работу пешком, и какую-то часть проходов уже знал. Решил разведать остальные. А потом мне просто захотелось систематизировать эти знания и поделиться с окружающими, - рассказывает петербуржец. – В Петроградском районе прошло мое детство, я учился здесь в школе. Тогда открытых дворов было больше. А сейчас, пока я ходил и искал проходы, наткнулся на невероятное количество тупиков.

Немало было и приятных открытий. Так, в очередной раз блуждая по дворам, Станислав набрел на произведение уличного искусства.

- Я нашел потрясающее граффити с абстракцией. При выходе на улицу Подрезова, - говорит он. – Я такого раньше не встречал, это не какие-то там предметы, лица, а самая настоящая картина!

В Петербурге появилась карта с «дворовыми» маршрутами.

Этот двор Станислав на карте специально обозначил. Нанес и другие отметки, в некоторых случаях весьма забавные: «В арке стоят охранники. Сказать, что идешь на йогу», «Клевый колодец», «Очередное творчество», «Проход через подвал».. Стоп. Через подвал?

- Есть у нас здесь старинный Дом трех Бенуа. Там сквозной проход через подвал. Со стороны красивого фасада ныряешь вниз и оказываешься в сети непарадных дворов. На контрасте очень здорово выглядит. Еще в некоторых местах мне понравились проходы под галереями. Тоже весьма необычные. Они низкие – я головой упирался. Проход для хоббитов какой-то, - шутит Станислав. – Странными мне показались односторонние проходы. С фасада калитка тебя не пускает, но можно обогнуть дом, войти с другой стороны и спокойно выйти из этой калитки, нажав кнопку. Я не понял, в чем логика.

Петербуржец два месяца ходил по дворам Петроградки, чтобы составить путеводитель.Фото: Артем КИЛЬКИН

Как отмечает Станислав, 90% дворов доступны для прохода круглые сутки. Закрываются лишь те, куда попасть можно только через помещения.

- Да сейчас некому закрывать калитки, дворников нет, - поясняет Станислав. – Я тут почитал немного и выяснил, что еще до революции предполагалось, что дворы эти должны быть сквозными, чтобы обеспечить доступ к черным лестницам. При каждом доме был дворник, который на ночь всё закрывал. А теперь таких дворников нет, вот люди и ставят домофоны и замки.