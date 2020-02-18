Первые SKODA KAROQ нашли своих покупателей в Петербурге

В первые два дня с момента старта продаж в трех автосалонах дилера (Пулково, Неон и Таллинский-Авто) состоялись семейные дни открытых дверей. Их посетило более 800 человек, а 124 гостя смогли пройти тест-драйв KAROQ с профессиональными инструкторами из школы контраварийного вождения.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

В каждом дилерском центре презентация новинки проходила в рамках специальных тематических концепций: «ритм городских джунглей» или «путь впечатлений». В автосалонах работали смузи-бар с тропическими коктейлями и лаунж зона с барбекю.

Во всех автоцентрах были организованы семейные платформы и развлечения для детей. Зоопсихологи рассказывали взрослым как правильно путешествовать на автомобиле со своими питомцами, в то время как маленькие гости могли пройти тест-драйв детских автомобилей ŠKODA по специально подготовленным трассам.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

В ходе тест-драйвов новых автомобилей KAROQ, кроме инструктора и водителя, с гостями работал художник-скетчер. Каждому участнику поездки он оставлял в подарок свои зарисовки. Также все клиенты, прошедшие тест-драйв, получили оригинальные аксессуары ŠKODA.

Напомним, в автосалонах ŠKODA WAGNER доступны кроссоверы KAROQ в двух комплектациях – Ambition стоимостью от 1,499 млн рублей и Style от 1,673 млн рублей. Они оснащены передним приводом, двигателем 1.4 TSI 150 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Базовая комплектация KAROQ - Active с двигателем 1.6 с механической коробкой передач и шестиступенчатым автоматом, а также версия 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG появятся в автосалонах дилера позднее.

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