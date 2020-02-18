2020-02-18T18:46:53+03:00
Общество

Жилищная инспекция опровергла информацию о массовых проверках в петербургских хостелах

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Северной столице начались рейды по жилым домам, где раньше располагались мини-отели
Алина ЧЕМЕРИС
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Закон, запрещающий работу хостелов, расположенных в жилых домах, вступил в силу 1 октября 2019 года.Закон, запрещающий работу хостелов, расположенных в жилых домах, вступил в силу 1 октября 2019 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, по данным некоторых СМИ, жилищная инспекция Петербурга якобы принялась выяснять, продолжают ли работать мини-отели, которые были вынуждены закрыться в прошлом году в связи с новым законом. Однако никаких массовых проверок в Северной столице не проводится – об этом "КП-Петербург" сообщили в пресс-службе Жилинспекции.

- Мы не проводим массовые проверки. Я не знаю, на каком основании СМИ заявляют об этом без наших комментариев, - поясняют в ведомстве. – Для проведения каких-либо проверок нам нужны основания. Основанием служат обращения граждан. У нас нет такого: захотели – вышли. Об этих массовых проверках мы тоже узнали из сообщений СМИ.

Напомним, закон, запрещающий работу хостелов, расположенных в жилых домах, вступил в силу 1 октября 2019 года. Под его действие попали 80% так называемых малых средств размещения. Продолжить принимать гостей теперь могут те из них, которые успели перевести свои объекты в нежилой фонд, остальные обязаны были закрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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