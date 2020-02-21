В Санкт-Петербурге Яндекс.Карты и Яндекс.Транспорт стали одним приложением

— При переходе все важные данные автоматически перенесутся в Карты. Отдельный Яндекс.Транспорт будет работать до мая 2020 года — у пользователей есть время, чтобы перейти в Яндекс.Карты, — уточнили в компании.

КАК НАЙТИ ТРАНСПОРТ В КАРТАХ

Транспорт теперь находится на главном экране Карт — в одноименном разделе. В нём карты визуально отличаются — иконки мест и автомобильные дороги менее заметны и не отвлекают от поиска нужного автобуса, а остановки выглядят крупнее.

В Яндекс.Картах тоже можно добавлять избранные маршруты и остановки. При этом избранное из Транспорта при переходе в Карты сохраняется. Проверить, что всё перенеслось правильно и ничего не потерялось, можно в Картах в разделе «Мой транспорт».

ЧТО ЕЩЁ УМЕЮТ КАРТЫ

— В будущем в Яндекс.Картах появятся новые возможности, которых раньше не было в Транспорте. В приложении планируют отображать полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы предлагать больше вариантов, — поделились планами в Яндексе.

Карты в реальном времени показывают движение 466 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев Санкт-Петербурга.

В Яндекс.Картах всё собрано в одном приложении — там удобно искать места и сразу смотреть, как до них добраться. Например, можно найти новое кафе: прочитать отзывы, посмотреть фотографии и цены — а потом построить маршрут к нему. Если нужно выбрать, на чём лучше доехать: на общественном транспорте или на машине — в Картах можно сравнить все варианты маршрутов на одном экране. Там же можно узнать, сколько будет стоит такси и через сколько оно приедет.