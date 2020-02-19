Первый интерактивный шоу-рум SKODA Сигма Василеостровский открылся в Петербурге

Сигма Василеостровский – официальный дилер SKODA, открытый на Большом проспекте Васильевского острова, 98 А, стал вторым автоцентром этой марки в ГК Сигма. Это пока единственный на Северо-Западе дилерский центр SKODA, выполненный по новому инновационному проекту чешской марки, сочетающему в себе современные Digital-технологии и необычный дизайн.

14 февраля дилерский центр принимал гостей. На вечернее праздничное мероприятие были приглашены корпоративные клиенты ГК Сигма, ключевые партнеры и представители автомобильных и новостных СМИ Санкт-Петербурга.

Презентация чешского кроссовера SKODA KAROQ. Фото из личного архива.

В рамках мероприятия состоялась шоу-презентация долгожданного чешского кроссовера SKODA KAROQ. Этот автомобиль стал хэдлайнером вечерней программы наряду с бармен-шоу и выступлением иллюзиониста и ведущего Артема Магницкого. Номер виртуоза Виталия Колпина - многократного призера и победителя международных чемпионатов, чемпиона России по флейрингу, гости встретили овациями и с удовольствием угостились экзотическими коктейлями, приготовленными на глазах у публики. Еще одной популярной площадкой на мероприятии стали гигантские деревянные игры «Вудпарк». В течение всего вечера гостей угощали изысканным фуршетом с блюдами в стиле «фьюжн».

КОНКРЕТНО

Инвестиции в проект составили более 20 млн. рублей. Шоу-рум нового автоцентра занимает площадь 409 кв.м, сервисная зона разместилась на площади 532 кв.м и оборудована 8 постами. Сигма Василеостровский осуществляет полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей SKODA, включая гарантийный и послегарантийный ремонт. В автоцентре открыт магазин оригинальных запасных деталей и аксессуаров SKODA. Автоцентр предлагает своим клиентам услуги по страхованию и приобретению автомобилей в кредит, лизинг и по программе trade-in.

На втором этаже открыто стильное кафе в коллаборации с популярным брендом «Север-Метрополь». Уютные зоны для отдыха и переговоров сделают пребывание в салоне приятным, а для маленьких гостей оборудована собственная нарядная и безопасная детская зона.

Дмитрий Гончаров