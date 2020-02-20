«Севкабель Порт» выйдет на связь с ВДНХ: Билайн по телемосту свяжет две столицы

В пятницу, 21 февраля с 12.30 до 21.00 Билайн проведет необычный телемост, который свяжет две столицы (0+).. Прямое включение соединит «Главный каток страны» на ВДНХ в Москве и «Каток у моря» в пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге.

Фото предоставлено компанией Билайн.

В рамках телемоста будет организовано интерактивное голосование - каждый участник сможет признаться в любви своему городу. В конце телемоста организаторы подведут итог, чтобы выяснить, какой город набрал больше голосов, и чьи признания были креативнее.

Фото предоставлено компанией Билайн.

Всем, кто придет на «Каток у моря» в Санкт-Петербурге и на «Главный каток страны» на ВДНХ в Москве, Билайн предоставит возможность принять участие в мастер-классе известных российских фигуристов – заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы Алексея Ягудина и члена сборной России, чемпионки Европы, Софьи Самодуровой. Спортсмены научат всех желающих простейшим элементам фигурного катания и проведут флешмоб, который также станет элементом соревнования между двумя городами.

Фото предоставлено компанией Билайн.

- Билайн совершенствует сеть в двух столицах, ведет активное строительство, модернизирует оборудование, внедряет новые технологии для того, чтобы жители мегаполисов были всегда на связи и могли делиться гигабайтами информации со своими близкими, - отметили в компании сотового оператора. - Так, на данный момент в Москве обновлено 98% всего оборудования, в Петербурге программа модернизации проведена на 90% сети.