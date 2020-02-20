Bonava расширила программу «Пароль Нейборхуд». Теперь она действует во всех районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти

Слово neighbourhood не имеет прямого аналога в русском языке. Его можно условно перевести как «микрорайон». Однако neighbourhood означает не только и даже не столько определенную местность в пределах городской черты, сколько сообщество людей, наполняющих ее, их взаимные отношения и общий дух. Именно в такие «нейборхуды» Bonava стремится превратить микрорайоны, в которых строит свои проекты, в том числе реализуя программу «Пароль Нейборхуд».

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- Благодаря «Паролю Нейборхуд», жители Петроградского и Красногвардейского районов два года получали бонусы у наших партнеров, - прокомментировала генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Черная. - Программа стала столь популярной, что мы решили распространить ее действие на весь Петербург и даже Всеволожский район Ленинградской области.

В программе принимают участие креативные пространства, образовательные центры, крафтовые кафе и рестораны, центры услуг, эко-магазины и другие интересные места. Партнеров можно узнать по специальному опознавательному знаку. Для получения скидки или специального предложения достаточно произнести волшебное слово «Пароль Нейборхуд».

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Таким образом, жители «нейборхудов» Bonava могут сформировать свой досуг, «путешествуя» от одного участника программы к другому, познакомиться с малым и средним бизнесом вокруг дома, узнать своих соседей и завести новые дружеские отношения.

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