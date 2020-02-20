2020-02-20T23:59:18+03:00
Общество

«Терминатор прилетел»: Жители Карелии гадают об источнике ярчайших вспышек в ночном небе

Любители астрономии уверены, что над Сегежей и Костомукшей пролетел метеор [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Астрономы-любители уверены, что над Карелией пролетел метеор. Фото: СОЦСЕТИАстрономы-любители уверены, что над Карелией пролетел метеор. Фото: СОЦСЕТИ
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20 февраля около 04:35 Карелию озарили ярчайшие вспышки неизвестного объекта в небе. Гость из космоса попал на многие камеры видеонаблюдения жилых домов и предприятий. Центром событий стали два города – Сегежа и Костомукша. Вспышка света длилась всего 3-4 секунды, на миг сменив ночь на день. Затем неопознанный объект устремился в неизвестном направлении дальше. Теперь все гадают, что же это было.

- На севере европейской территории России наблюдался яркий болид! Возможно выпадение метеорита! Если вы или ваши знакомые стали очевидцами данного явления, просьба вспомнить поточнее высоту вспышки, ее азимут (максимально точно, а не просто указать сторону света) и указать GPS координаты места наблюдения, - взялись за опознание вспышек астрономы-любители из группы «AstroAlert» во «Вконтакте».

Остается догадываться, каково было рабочему, заставшему гостя из космоса. Фото: СОЦСЕТИ

Остается догадываться, каково было рабочему, заставшему гостя из космоса. Фото: СОЦСЕТИ

Самые яркие вспышки зафиксировали камеры комбината по добыче руды «Карельский окатыш». На записях видно, как один из работников предприятия недоумевающе смотрит в ночной небо. Судя по теням от деревьев и столбов, болид летел с большой скоростью. Вряд ли это была молния. К тому же в сообществе «Карельского окатыша» во «Вконтакте» нашлись очевидцы вспышек, которых вдобавок напугал необычный грохот.

- У меня муж видел, как летел, а потом звук взрыва небольшого был.

- Я слышала грохот взрыва... Точно такой же, как грохот от плановых взрывов в карьере. Чувствовалось колебание воздуха. Я посмотрела в окно, но ничего не было видно...

- И я видел, какой-то светящий объект пролетел по небу, а после был звук. Я в этот момент находился на центральном карьере. Терминатор прилетел!

Сообщения о метеоре появлялись во многих сообществах в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

Сообщения о метеоре появлялись во многих сообществах в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что и астрономы и жители Карелии ждут объективных комментариев по поводу случившегося от ученых. Находятся и те, кто уже готов отправиться искать остатки «метеорита» в надежде сорвать куш.

Вспышка метеора над Костомукшей и Сегежей в Карелии.Источники видео: компании Ситилинк и Северсталь

ИСТОЧНИК KP.RU

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