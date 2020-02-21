2020-02-21T13:23:43+03:00
Общество

Заранее не вычислили: Эксперт прокомментировал падение метеорита в Карелии

Яркую вспышку и светящийся объект в небе второй день обсуждают жители Костомукши и Сегежи [фото, видео]
Полина ЖУКОВА
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Над Карелией заметили яркую вспышку, похожую на падение метеорита. Фото: скриншот видео / соцсети.Над Карелией заметили яркую вспышку, похожую на падение метеорита. Фото: скриншот видео / соцсети.
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Главная новость в Карелии вот уже второй день – возможное падение метеорита. Пугающее и одновременно завораживающее зрелище наблюдали жители Сегежи и Костомукши рано утром 20 февраля. К слову, между городами около 200 километров. Но и те, и другие видели яркую вспышку в небе и падающий неопознанный объект, а затем мощный грохот. Все длилось всего около четырех секунд. Кого-то громкий звук даже разбудил – на часах было 4:35 утра. Кто-то видел свечение сам. Но главное – подтверждает факт запись с камер видеонаблюдение одного из заводов в Сегежском районе. Видео в миг разлетелось по соцсетям, вызвав жаркое обсуждение.

– Я увидел свет нарастающий, потом хлопок и затряслись стекла с рамами в доме. Волна прошла, думал, сердце выскочит, – отмечает житель Карелии Анатолий Киселев.

– Я тоже видела эту вспышку и через пару минут раскат как в грозу, я не спала в 4 часа, – делится Светлана Гусева.

Но все без исключения задаются вопросом, что же это было? НЛО? Гроза? Или все-таки метеорит? Да и дата выдалась «магическая» – 20.02.20.

Яркое свечение в небе было видно и в Костомукше, и в Сегеже. Фото: скриншот видео / соцсети.

Яркое свечение в небе было видно и в Костомукше, и в Сегеже. Фото: скриншот видео / соцсети.

Конечно, в сообществе астрономов тоже обсуждают странную вспышку в Карелии. О том, что это действительно могло быть падение метеорита, рассказали «КП-Петербург» и в Пулковской обсерватории.

– Подобные события встречаются в последнее время нередко. Возможно, что это был метеорит. Но мы можем только сказать, что заранее его падение не было вычислено. Это рядовое явление. Откололся какой-то кусок астероида, – заведующий лабораторией астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории Максим Ховричев. – И подобные случаи по всему миру могут чуть ли не каждую неделю происходить.

По данным сайта Minor Planet Center (Центр малых планет) Международного астрономического союза, на котором можно посмотреть информацию о ближайших к Земле астероидах, вечером 20 февраля действительно зафиксировали космическое тело. Но расстояние от астероида до Земли было в полтора раза больше, чем до Луны.

– То есть все астероиды, которые известны астрономам и которые проходили возле Земли в тот день, находились дальше, чем Луна, – отметил Максим Ховричев. – Но ведь каталогизировать все просто невозможно. В основном, это крупные тела. Например, размер зафиксированного – от 4 до 12 метров.

А тот, что «летел над Карелией», очевидно меньше по размеру. И обломков его, судя по всему, еще даже не нашли. Тем более что простые люди вряд ли смогут отличить метеорит от обычно камня. Да и неизвестно, есть ли вообще обломки – ведь метеор мог полностью сгореть в атмосфере. К слову, никакой паники в Карелии по поводу возможного падения метеорита нет. В администрации Костомукшского городского округа «КП-Петербург» рассказали, что о вспышке, которую зафиксировали на видео, они знают. Но никаких мер предпринимать пока не планируют.

– Никакой официальной информации о том, что это был метеорит, в администрации нет, в том числе и у главы. И пока никаких розыскных мероприятий не проводится, – сказали в администрации.

Как отметили в пресс-службе управления МЧС по Карелии, сообщения в СМИ об инциденте в ведомстве тоже видели, но ни к каким мероприятиям спасателей не привлекали. В опасных последствиях вспышки в Карелии сомневаются и специалисты.

– Последствия могут быть такими: к Карелии проявят дополнительный интерес астрономическое сообщество. И туристов может стать больше, ведь и так в Карелии интересно, а тут еще что-то прилетело, – добавил Максим Ховричев.

Вспышка метеора над Костомукшей и Сегежей в Карелии.Источники видео: компании Ситилинк и Северсталь

ИСТОЧНИК KP.RU

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