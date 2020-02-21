2020-02-21T13:39:31+03:00
Общество

Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг «ВВВ+.ru»

Агентство «НКР» оценило его показатели как «сильные, отражающие высокие позиции в российской банковской системе»
Степан СТЕПАНОВ
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Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг «ВВВ+.ru».Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг «ВВВ+.ru».
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Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило Банку УРАЛСИБ кредитный рейтинг «ВВВ+.ru» со «стабильным» прогнозом. Агентство оценило показатели бизнес-профиля банка как сильные, отражающие высокие позиции в российской банковской системе, которые «сохранятся и в среднесрочной перспективе».

Исходя из рейтинга, эксперты также отметили тот факт, что банк отличает высокая степень диверсификации активов и операционного дохода, поскольку помимо корпоративного кредитования к ключевым направлениям бизнеса относится потребительское кредитование, включая ипотеку и автокредитование.

Текущие показатели достаточности капитала банка позволяют абсорбировать существенный стресс, указывают в НКР.

НКР оценивает акционерные риски банка как низкие, поскольку структура собственности достаточно проста и не подвержена краткосрочным колебаниям, особенно с учётом санации банка до 2025 года. Система управления и качество менеджмента банка оцениваются агентством как адекватные масштабам и специфике его бизнеса. Банк реализует комплекс задач по развитию комплаенс-процессов и IT-решений в соответствии с современными требованиями к банковской системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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