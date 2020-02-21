Бесплатный Петербург: как можно экономить на проезде в городе

Продолжаем рассказывать читателям «Комсомолки», что в городе есть бесплатного. В этот раз поведаем о том, как сэкономить на проезде. Мы подобрали несколько маршрутов, по которым можно безвозмездно ездить из одной точки Петербурга в другую. Отметим, что водители могут остановиться по требованию пассажиров не только в конечном пункте, но и на пути следования. Изучайте маршруты, расписание и вперед!

Метро «Приморская» - «Севкабель Порт»

С 17 февраля от станции метро «Приморская» до общественного пространства «Севкабель Порт» начали ходить бесплатные маршрутные такси. И это хорошо: значит, что всего за 10 минут в теплом автобусе и, главное, без траты денег, можно добраться и до катка у моря, и до «Ленэкспо».

Маршрут: метро «Приморская» - «Севкабель порт» и обратно.

Время работы: регулярные шаттлы развозят пассажиров ежедневно с 10.00 и заканчивают движение в 21.30. Интервал каждый час. Пока их запустили в тестовом режиме. Не исключено, что потом время работы могут продлить.

Количество мест: 20.

Метро «Парк Победы» - ТРК «РИО»

Маршрут: метро «Парк Победы» - Московский проспект; обратно: проспект Юрия Гагарина -Бассейная улица - Благодатная улица - улица Салова.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, интервал 20 минут.

Количество мест: 22-25.

Метро «Парк Победы» - ТРК «ЛЕТО»

Маршрут: метро «Парк Победы» - метро «Московская» - ТРК «Лето».

Время работы: ежедневно с 11.30 до 22.30, интервал 20 минут.

Количество мест: 25.

Метро «Парк Победы» - ТРК «Радуга»

Маршрут: метро «Парк Победы» - Московский проспект - Кузнецовская улица; обратно: проспект Космонавтов - Бассейная улица.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00, интервал 20 минут.

Количество мест: 20.

Метро «Парк Победы» - автоцентр «Рольф».

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Маршрут: Бассейная улица - проспект Юрия Гагарина - Кузнецовская улица; обратно: Бассейная улица - Витебский проспект.

Количество мест: 20.

Пушкин - ТРК «ЛЕТО»

Маршрут: Привокзальная площадь в Пушкине - Ленинградская улица - Петербургское шоссе - поселок Шушары - Пулковское шоссе; обратно: Московский проспект - Бассейная улица - Московский проспект - площадь Победы - Пулковское шоссе - Пушкин.

Время работы: ежедневно с 11.30 до 22.30, интервал 20 минут.

Количество мест: 20.

Изучайте маршруты, расписание и вперед!Фото: Артем КИЛЬКИН

Метро «Купчино» - ТРК «Лето»

Маршрут: метро «Купчино» - проспект Космонавтов - «метро Звездная» - Дунайский проспект - Среднерогатская улица - ТРК «Лето».

Время работы: ежедневно с 11.30 до 22.30, интервал 20 минут.

Количество мест: 20 .

Метро «Ленинский проспект» - ТРК «Лето»

Маршрут: метро «Ленинский проспект» - метро «Проспект Ветеранов» - ТРК «Лето».

Время работы: ежедневно с 11.30 до 22.30, интервал 20 минут.

Количество мест: 20 .

Улица Олеко Дундича, 36/2 - ТРК «РИО»

Маршрут: улица Олеко Дундича - Будапештская улица - Дмитрова улица - проспект Славы - Белградская улица - улица Фучика.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, интервал 20 минут.

Количество мест: 25.

Метро «Парнас» - Парголово ТК «Китай-город»

Маршрут: улица Михаила Дудина пос. Парголово - проспект Энгельса - КАД - ТК «Китай- город».

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, интервал 20 минут.

Количество мест: 20.

Метро «Проспект Славы» - ТРЦ «РИО»

Маршрут: метро «Проспект Славы» - проспект Славы - Белградская улица - ТРЦ «РИО».

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, интервал 20 минут.

Количество мест: 20.

Метро «Новочеркасская» - ТРЦ «Охта Молл»

Маршрут: метро «Новочеркасская» - Новочеркасский проспект – Республиканская улица - проспект Шаумяна - Якорная улица - Брантовская дорога - ТРЦ «Охта Молл».

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, интервал 7 минут.

Количество мест: 20.

Метро «Ладожская» - ТРЦ «Охта Молл»

Маршрут: метро «Ладожская» - Заневский проспект - проспект Энергетиков - улица Магнитогорская - ТРЦ «Охта Молл».

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, интервал 15 минут.

Количество мест: 20.

Метро «Московская» - КВЦ «Экспофорум»

Маршрут: Московский проспект - Пулковское шоссе - Петербургское шоссе.

Количество мест: 22-25.

Примечание: действует в дни проведения мероприятий.

Красное Село - Таллинское шоссе ТК «О'Кей»

Маршрут: Нарвская улица - Кингисеппское шоссе - площадь Воинской Славы - проспект Ленина - Гореловский путепровод - Красносельское шоссе - Таллинское шоссе.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.40, интервал 30 минут.

Количество мест: 25.

Станция метро «Улица Дыбенко» - ТРК «Лондон Молл»

Маршрут: улица Дыбенко - Дальневосточный проспект; обратно: улица Коллонтай - Искровский проспект - улица Подвойского - проспект Большевиков.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00, интервал 30 минут.

Количество мест: 20.

Метро «Проспект Просвещения» - Парголово, ТК «Китай город»

Маршрут: проспект Просвещения - Выборгское шоссе.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, интервал 20 минут.

Количество мест: 20.

Станция Репино - станция Солнечное

Маршрут: Зеленогорское шоссе в Репино - Вокзальная улица - улица Репина - Приморское шоссе - Сестрорецк - Зеленогорское шоссе - поселок Солнечное.

Время работы: ежедневно с 07.00 до 23.00, интервал 30 минут.

Количество мест: 40.

Примечание: временный маршрут на период работ на Приморском шоссе. Кольцевой, работает только в одну сторону.

Метро «Пионерская» - мебельный центр «Богатырь»

Маршрут: Коломяжский проспект - Богатырский проспект; обратно: проспект Сизова - проспект Испытателей.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, интервал 20 минут.

Количество мест: 20.