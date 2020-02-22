2020-02-21T20:48:57+03:00
Спорт

Как корреспондент «КП» училась кататься на коньках вместе с чемпионкой Европы Софьей Самодуровой

Спортсменка, которая обошла саму Алину Загитову, пробует себя в новом амплуа и дает мастер-классы [фото и видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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Софья Самодурова пробует себя в новом амплуа и дает мастер-классыСофья Самодурова пробует себя в новом амплуа и дает мастер-классыФото: Артем КИЛЬКИН
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Скользить по льду под ярким и таким редким для Петербурга солнцем, любуясь на морскую волну… Так выглядит идеальный февральский день. Но это еще не все. На каток вышла настоящая звезда фигурного катания, чемпионка Европы Софья Самодурова, которая обошла саму Алину Загитову! Но в этот раз она пришла не на тренировку или выступление. Она обучала всех желающих азам изящного вида спорта на катке в арт-пространстве «Севкабель-порт». Корреспондент «Комсомолки» тоже побывал на мастер-классе и даже кое-чему научился.

- Сейчас мы сделаем «фонарики». Не пугайтесь, это просто. С этого начинают малыши, - улыбается фигуристка.

На каток вышла настоящая звезда фигурного катания, чемпионка Европы Софья Самодурова, которая обошла саму Алину Загитову! Фото: Артем КИЛЬКИН

На каток вышла настоящая звезда фигурного катания, чемпионка Европы Софья Самодурова, которая обошла саму Алину Загитову!Фото: Артем КИЛЬКИН

Хм, а действительно просто – нужно всего лишь скользить по льду, рисуя ногами круг от пяток к носкам. «Фонарики» даются сразу. Убедившись, что все легко справились с задачей, Софья командует:

- Усложняем! Делаем «цапельку» - проезжаем вперед на одной ноге, вторую сгибаем в колене.

«Цапелька» тоже покоряется быстро. Нужно лишь понять, как держать равновесие. А вот дальше начинается веселье – вращения. Пыхтя от усердия, удается разок обернуться вокруг своей оси и, размахивая руками, все же удержаться в вертикальном положении. В этот момент так хочется почувствовать себя Плющенко или Слуцкой, но не тут-то было. У меня получилось не сразу, хотя у другой участницы мастер-класса с первых минут все давалось. Профи? Надо выяснить.

Упражнение «цапелька» покоряется быстро. Нужно лишь понять, как держать равновесие. Фото: Артем КИЛЬКИН

Упражнение «цапелька» покоряется быстро. Нужно лишь понять, как держать равновесие.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я в детстве занималась фигурным катанием, - улыбнулась на мой вопрос петербурженка Эльвира Егорова. – Тренироваться перестала давно, но сегодня вспомнила все базовые элементы. Скольжение – это как катание на велосипеде. Навык, который навсегда со мной.

- А теперь вращение на одной ноге! – объявляет Софья, прервав нашу беседу.

Всё бы ничего, но в этот момент понимаешь: несмотря на то, что ног всего две, совладать сними сродни подвигу. Они путаются и заплетаются. А ты оказываешься на четвереньках. Но терпение и труд все перетрут, раз за разом все стало получаться!

- Она научила! Она меня научила, - радуется участник ледового челленджа Евгений Котов. – Я раньше так не умел! А теперь одно движение, второе, и вот я уже кручусь.

Софья на прощание со всеми сфотографировалась Фото: Артем КИЛЬКИН

Софья на прощание со всеми сфотографироваласьФото: Артем КИЛЬКИН

Софья после того, как выслушала слова благодарности и со всеми сфотографировалась, призналась:

- Вы знаете, как я волновалась! – говорит спортсменка. – Это мой первый такой мастер-класс. Но результатом я довольна, вы прекрасно справились. Особенно отмечу мужчину (это она про Евгения – прим.ред), который очень старался. Сразу видно, с характером.

Тройных тулупов Софья не прыгала, но пару «крутых» элементов показала. А в конце нарисовала коньком на льду тюльпан и эффектно уехала со льда.

- Ничего, мы еще увидимся, - подумала я. - Только ты будешь выступать на очередном чемпионате мира, а я за тебя болеть у экрана телевизора.

Софья Самодурова провела мастер-класс для петербуржцев.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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