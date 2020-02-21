Массовая авария на КАД: Грузовик пронесся по встречной полосе и задел десяток машин

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» появились пугающие фото и видео с места массовой аварии на КАД, произошедшей поздним вечером 21 февраля. По словам очевидцев, перед Вантовым мостом со стороны юга неслась фура по встречной полосе. Грузовик остановился лишь после того, как задел с десяток машин. Всю поездку водитель менял полосы как перчатки, маневрируя от середины к краю.

- Он ехал по встречке намеренно! Мы еле ушли! – рассказывает подписчица группы Анна.

Машин пострадало немало. Состояние здоровье людей сейчас проверяют врачи. Фото: СОЦСЕТИ

- На Вантовом мосту еле увернулся, подумал, что сплю, когда увидел фуру на соседней полосе, - подтверждает очевидец Артем.

Точное число участников ДТП пока что устанавливается инспекторами ГИБДД. О состоянии здоровья пострадавших сведений тоже нет. Судя по масштабам, аварии на выяснение всех обстоятельств уйдет немало времени. Тем временем петербуржцы недоумевают, что было в голове водителя, когда он несся навстречу всем остальным.

- С заправки выехал, скорее всего, - предположил один из водителей.

В конце своего пути фура сильно смяла легковушку. Фото: СОЦСЕТИ

Похоже, что грузовик затормозил только после серии столкновений с другими авто. Финальной точкой стали две смятые иномарки. Свидетель аварии, снявший последние секунды движения фуры, рассказал «КП-Петербург», что удар был достаточно жесткий.

Новость дополняется. «Комсомолка» ждет официальных сведений от ГИБДД.