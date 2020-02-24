В сквере Суворовского музея воссоздали эпизод Отечественной войны 1812 года

Мортиры и пушки загрохотали в сквере Музея Суворова в День защитника Отечества. Специально к празднику участники Российского движения школьников, творческое объединение «Марс», Суворовский музей и власти Петербурга вместе реконструировали эпизод Отечественной войны 1812 года.

Первые русские и «французы» в форме стали строиться у стен музея в 11 часов утра.Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые русские и «французы» в форме стали строиться у стен музея в 11 часов утра. Фотокорреспондент «Комсомолки» отметил, что в их рады будто бы затесались сотрудники НКВД и бойцы времен Великой отечественной, – по крайней мере, там можно было решил по их внешнему виду.

Конкретных исторических персонажей не воссоздавали, ведь участники реконструкции колоритны сами по себе.Фото: Олег ЗОЛОТО

В полдень в сквере заработали интерактивные площадки. Для юных участников и зрителей провели викторину по истории войны 1812 года, где напомнили, что не стоит путать ее с Великой отечественной войной 1941-1945 годов. Лучше всех отвечали школьники из Выборгского района.

Ровно в 13:00 русские и французы схлестнулись.Фото: Олег ЗОЛОТО

Здесь же, в сквере, можно было попробовать себя в стрельбе. Рядом организовали фотозону, где все желающие могли примерить форму времен наполеоновских войн. Но больше всего внимания заслужила интерактивная выставка «Оружие Победы».

Сынам полка на поле «боя» тоже нашлось место.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, накануне боя планировали представить интерактивный доклад и провести игру в Доме офицеров Западного военного округа на Литейном. Но, увы, мероприятия пришлось отменить из-за эпидемии гриппа.

Воины окунулись в клубы оружейного дыма.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ровно в 13:00 русские и французы схлестнулись. Вокруг загремела артиллерия (мортира и пушка), а воины окунулись в клубы оружейного дыма. В обеих «армиях» вместе взятых насчитывалось примерно 50 бойцов. Еще 100-200 человек наблюдали за боем со стороны и то и дело вздрагивали от хлопков выстрелов.

На нашей стороне бились даже дамы.Фото: Олег ЗОЛОТО

В сквере разыграли собирательный образ боя 1812 года, а не какое-то конкретное сражение. Получился блицкриг: на то, чтобы «победить» французов, у русских ушло 15 минут.

«Война» закончилась кашей мира.Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, и наши, и «враги» бились с улыбками на лица. А после боя вместе направились к полевой кухне и отведали каши.