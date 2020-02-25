Поколение Y и Z: какое жилье выбирает современная молодежь

Смена эпох

Покупателям нового жилья в Петербурге обычно не меньше 25 лет. Среди них основная часть - представители поколения X (родившиеся до середины 1980-х) и старшая часть поколения Y (родившиеся до середины 1990-х). Однако постепенно решать свой квартирный вопрос начинают молодые «игреки» и представители цифрового поколения Z - это дети конца 1990-х и нулевых.

- Но развитие технологий так или иначе влияет на всех: не только у нового поколения, но и у покупателей более старшего возраста появляются новые требования, ожидания, модели поведения. Все это нельзя не учитывать, - говорит директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

Смена ценностей и запросов меняет и рынок жилья. Мы выяснили, как именно.

Жизнь в режиме онлайн

Цифровизация давно стала глобальным трендом. Сегодня даже процесс покупки жилья может быть практически полностью оцифрован и автоматизирован.

- Если «миллениалы» быстро освоили новые технологии, то поколение Z уже не знает, каково это - жить в мире, где нет глобальной Сети и гаджетов, - подтверждает генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - «Умные» технологии будут все больше захватывать бытовые стороны. Уже сегодня в «КВС», например, у клиентов есть возможность перевести все взаимодействие в онлайн: купить квартиру - через онлайн-магазин, следить за строительством, задать любой вопрос - через «Личный кабинет» дольщика, после заселения оставить заявку в УК, подать показания счетчиков, оплачивать ЖКУ - также через «Личный кабинет». Такие цифровые сервисы будут только развиваться.

Практически независимо от возраста и уровня дохода покупатели всю информацию о жилье стараются искать в Сети.

- Поэтому для застройщика крайне важно, чтобы в Интернете, на официальном сайте компании, была представлена максимально полная информация о недвижимости, - говорит Михаил Гущин. - Если при многообразии предложения в Интернете покупателю нужен совет «живого человека», то им становится сотрудник агентства недвижимости. Но и для девелопера крайне важна персональная коммуникация с потенциальным или состоявшимся покупателем, в том числе онлайн. Мы развиваем такие системы, как «Личный кабинет», активно общаемся в соцсетях, фиксируем во внутренней информационной CRM-системе все обращения в компанию, чтобы отслеживать качество обслуживания.

«Умные» технологии

Оплатить «коммуналку» по Интернету или через приложение - уже давно не роскошь. «Умные» технологии упрощают нашу жизнь и делают ее мобильнее.

- Предпочтения покупателей жилья сегмента масс-маркет постепенно меняются, появляется запрос на дополнительный комфорт, безопасность, «умные» инженерные решения. В новом 21-м квартале «Северной долины» мы запроектировали технологии «умного дома», в том числе систему телеметрии, удаленное управление доступом на территорию закрытого двора, IP-видеонаблюдение, которое позволяет из любой точки мира через смартфон наблюдать за тем, как ребенок играет во дворе. Такими возможностями, которые экономят время и повышают безопасность, особенно активно пользуется молодое поколение, - говорит руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.

Новостройки меняются не только внутренне, но и внешне. Это дома для людей, которые ценят технологические новинки, достижения современной урбанистики, актуальные тренды архитектуры и дизайна.

- Например, в нашем проекте Ultra City на Комендантском проспекте мы изначально, еще 5 лет назад, предусмотрели доступ к домофонии и системе видеонаблюдения со смартфона. Там установлен арт-объект от Студии Артемия Лебедева, будут созданы уникальные для Петербурга детские площадки, как в Европе, - с необычным оборудованием из Германии. Не говоря уже про настилы для йоги, рампу для скейтеров, фруктовый сад из яблонь и вишен и другие ультрасовременные опции, которые мало где встретишь в Петербурге, - добавляет Михаил Гущин.

Комфорт и удобство во всем

Современные покупатели, большинство из которых - семейные пары с детьми, очень требовательны и к себе, и ко всему, что их окружает.

- Они предъявляют серьезные пожелания к будущему жилью, но при этом абсолютно не консервативно и позитивно реагируют на все новое. Для них важны планировки, причем важную роль в выборе играет не столько метраж, сколько функциональность пространства. Именно поэтому не теряют популярности квартиры с объединенной кухней-гостиной, - говорит директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. - Также для семейных клиентов имеет значение то, какая среда будет окружать их и их детей. Качественно продуманная внутриквартальная инфраструктура - интересные детские площадки, оригинальные общественные и спортивные пространства, удобные пешеходные и велодорожки - это то, ради чего современный покупатель готов вый- ти за рамки бюджета на покупку квартиры.

Новое поколение покупателей, с одной стороны, ценит высокое качество, с другой - им нужны деньги на новые эмоции и впечатления, поэтому они экономны.

- Отсюда внимание к эргономичным планировкам, качественной отделке, которая позволит сэкономить время на ремонте, на том, как работает управляющая компания, - добавляет Анжелика Альшаева. - Сейчас клиенты хотят видеть красивые дворы для отдыха, не заставленные машинами, где можно отдохнуть, заняться спортом, сделать красивое фото. Важна также разнообразная инфраструктура рядом с домом и транспортная доступность - и это тоже забота о собственном времени.

Внимание к экологии

Живя в мире, наполненном проблемами, «игреки» и «зеты» стремятся привнести свой вклад в заботу об экологии планеты. Все это заставляет их ценить здоровый образ жизни и зеленое строительство.

- Все это, конечно, определяет и особые требования к приобретаемой квартире, - соглашается Анжелика Альшаева. - Например, в наших проектах уже сейчас запущен раздельный сбор мусора, во всех строящихся домах мы делаем акцент на зеленые технологии - класс энергоэффективности большинства наших новостроек «А» (очень высокий).

Кстати, застройщики всячески поддерживают стремление жителей к более осознанному потреблению и экологичному образу жизни.

- В квартале «Янила» жители организовали сбор средств, закупили саженцы сосен и ирги ламарки и высадили их во дворе. Мы помогли с организационными моментами и согласованием мест посадки сосен. Также мы с уважением относимся к стремлению наших жителей заботиться об экологии: в наших кварталах установлены контейнеры для сортировки мусора и сбора макулатуры, в каждом парадном есть боксы для использованных батареек и контейнер для пластиковых крышек, - говорит Ян Фельдман. - Еще одна важная тенденция: набирают популярность идеи совместного пользования. Люди хотят видеть рядом с домом пункты проката велосипедов, пользоваться каршерингом, кооперироваться с соседями для решения каких-либо задач. Мы отвечаем на это созданием кладовых и колясочных в домах, помощью в организации соседских мероприятий.

Особый подход

Чтобы понять, в каких домах хотят жить представители нового поколения, застройщикам приходится изучать своих клиентов - как существующих, так и потенциальных.

- Важно вовремя увидеть тренд, чтобы предложить продукт, который будет пользоваться спросом, - говорит Дмитрий Ефремов. - Мы регулярно изучаем рынок, проводим исследования и видим, что среди покупателей квартир все больше молодежи, которая активно пользуется гаджетами, проводит время в социальных сетях, смотрит видео. Мы также составили портрет жителей ЖК «Северная долина». Благодаря этому удалось более эффективно настроить рекламу, которая все больше переходит в онлайн и позволяет общаться именно с той аудиторией, которая нужна рекламодателю. Кроме того, мы расширили ассортимент жилья в соответствии с портретом аудитории и ее запросами. В том числе увеличили долю двухкомнатных квартир для молодых семейных пар и предложили новые востребованные программы. Например быстрый trade-in студий и однокомнатных квартир.