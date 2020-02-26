Стартовал прием заявок от кандидатов в Общественную палату Петербурга

В Петербурге на прошлой неделе дали старт процедуре формирования нового состава Общественной палаты. А 25 февраля в городе прошла пресс-конференция, на которой рассказали о первых результатах приема заявок от кандидатов, а также напомнили порядок подачи документов. Как отметила председатель Общественной палаты города Нина Кукурузова, уже поступили заявки от трех десятков кандидатов. Среди них есть и молодые люди. А принимать предложения будут до 19 марта.

– В Общественной палате всегда работали авторитетные, ответственные, знающие город люди. Впереди много работы. Нужны изменения, новые мысли, свежие идеи, обновление и привлечение новых инициативных людей, – отметила председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова. – Важно, чтобы человек не просто ориентировался в проблемах города, но ощущал на кончиках пальцев то, что волнует горожан, то, что наболело. И конечно, должна сохраниться преемственность.

Срок работы действующего состава Общественной палаты Петербурга заканчивается 22 мая. Всего в нее входит 63 человека. Именно столько предстоит выбрать кандидатов и в новый состав. Из них 21 представителя утвердит губернатор города. Это кандидаты, которых выдвинули общероссийские и межрегиональные общественные объединения. Еще 21 человека от региональных общественных объединений утвердят в ЗакСобрании. И еще 21 представителя – уже от местных общественных объединений – утверждают члены Общественной палаты.

КОНКРЕТНО

Напомним, что членом Общественной палаты Петербурга может стать совершеннолетний гражданин, имеющий место жительства в Петербурге. Его должны выдвинуть общественные объединения, движения, фонды, учреждения или органы общественной самодеятельности. В Смольный подать заявки можно с 21 февраля по 12 марта. Прием в ЗакСобрании проходит с 19 февраля по 10 марта. А в Общественной палате – с 19 февраля по 19 марта. На сайте можно ознакомиться с необходимым перечнем документов для подачи заявки.