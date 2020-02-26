2020-02-26T09:39:31+03:00
Общество

Виртуальная реальность: Девушку оштрафовали за оскорбления в WhatsApp

Жительница Новгородской области оказалась на скамье подсудимых за ругательства в мессенджере
Лилия КОЗЛОВА
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Россиянку оштрафовали за оскорбления в мессенджереРоссиянку оштрафовали за оскорбления в мессенджереФото: Иван МАКЕЕВ
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На сегодняшний день за действия в виртуальном пространстве можно получить вполне реальное наказание. Так, жительница Новгородской области предстала перед судом за то, что оскорбила свою знакомую в переписке в известном мессенджере WhatsApp. Как стало известно 21 февраля, девушку привлекли к административной ответственности и назначили ей штраф за сквернословие.

- Конфликт между двумя женщинами произошел 2 декабря 2019 года. Обвиняемая находилась у себя дома и переписывалась с заявительницей. Она отправляла текстовые и голосовые сообщения в мессенджере потерпевшей, которые содержали ругательства в неприличной форме. Этим она унизила честь и достоинство своей оппонентки, - сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области.

Сама же подсудимая на заседании, которое прошло 28 января, ничего отрицать не стала и согласилась с тем, что использовала грубые, матерные выражения. Однако, как она пояснила, потерпевшая сама провоцировала конфликтную ситуацию и оскорбляла ее. В какой-то момент нервы девушки не выдержали, и она, не сдержав эмоции, ответила ей бранными словами.

В итоге мировой судья расценил эту переписку оскорбительной и унижающей честь и достоинство потерпевшей. Учитывая личность виновной, а также все факторы, назначил штраф – 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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