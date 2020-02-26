Мука, молоко и яйца: Стоимость приготовления блинов на Масленицу в Петербурге

С понедельника, 24 февраля, уже вовсю идет масленичная неделя. А главное в этом празднике – блины. Петербуржцы покупают символ солнца в магазине, в кафе, а также пекут их самостоятельно дома. Аналитики посчитали, что в Северной столице выходят самые дорогие в России блины за счет стоимости продуктов. Ведь для приготовления теста необходимы яйца, мука, молоко, соль, сахар и подсолнечное масло. Так, стопка из 30 штук в среднем жителю города на Неве обойдется в 111 рублей.

Печь дома блины не долго, зато полезноФото: Андрей ЦЫГАНОВ

- Больше половины этой суммы приходится на молоко — 65 рублей. Четыре яйца стоят около 23 рублей, 400 грамм муки — 14 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит примерно 9 рублей, - говорится в исследовании сервиса «Яндекс».

Получается, что один домашний блинчик без начинки обойдется в 3 рубля 70 копеек. Для сравнения, в прошлом году стоимость одного такого лакомства в Петербурге составляла порядка 4 рублей 87 копеек.

Стоимость одного блина обойдется в 3 рубля 70 копеекФото: Алексей БУЛАТОВ

Разумеется, стопка выйдет дороже, если добавить к ней разнообразные начинки, ведь с ними вкуснее и сытнее. Так, за 100 грамм красной икры петербуржцу придется отдать в среднем 169 рублей, зато вкус у блинов выйдет изумительный. Дешевле всего есть блинчики со сметаной – 100 грамм продукта обойдутся всего в 19 рублей. Сладкие начинки выйдут тоже не дорого – 29 рублей за творог и 21 рубль за сгущенку. А вот обмазать блин сливочным маслом обойдется в 64 рубля за 100 грамм.

А со 100 граммами икры блинчики обойдутся всего на 169 рубелей дорожеФото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, готовить дома блины выйдет в любом случае дешевле, да еще и полезнее. Накануне Масленицы специалисты общественного контроля проверили полуфабрикаты, которые продаются на магазинных полках Петербурга. Увы, начинку в замороженных блинчиках им пришлось искать чуть ли ни с лупой, а вот качество ее во многих случаях оставляет желать лучшего. Поэтому, лучше всего печь блины дома или полакомиться ими на городских гуляньях.

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