2020-02-26T12:09:39+03:00
Общество

УРАЛСИБ предложил подключиться к системе быстрых платежей

Схема разработана с учетом потребностей небольших банков
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УРАЛСИБ предложил подключиться к системе быстрых платежей.УРАЛСИБ предложил подключиться к системе быстрых платежей.
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БАНК УРАЛСИБ предлагает упрощенную процедуру подключения к системе быстрых платежей (СБП) Банка России. АО НСПК внесла Банк УРАЛСИБ в список Third Party Processor(TPP, процессор третьей стороны).

Схема подключения к системе, в которой Банк УРАЛСИБ выступает в качестве TPP, была специально разработана с учетом потребностей небольших банков. Она представляет собой типовое комплексное решение «под ключ» (включая мобильное приложение для клиента-физического лица для совершения переводов в СБП). Данное решение позволит банкам подключиться к СБП и реализовать переводы C2C без дополнительной интеграции с учетными системами и ДБО банка, за счет использования существующей инфраструктуры взаимодействия с карточным процессингом.

Универсальность технологии позволит подключиться как банкам-партнерам на процессинге УРАЛСИБА, так и любым кредитным организациям с собственным или внешним процессинговым центром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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