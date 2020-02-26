2020-02-26T13:29:13+03:00
Происшествия

Историку Соколову, обвиняемому в убийстве студентки СПбГУ, предъявили новое обвинение

Экс-преподавателю вуза вменили незаконный оборот оружия, из которого он застрелил аспирантку [фото, видео]
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Олегу Соколову предъявили новое обвинениеОлегу Соколову предъявили новое обвинениеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Бывшему 63-летнему преподавателю СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в суде придется отвечать сразу по двум преступлениям. Историк, по версии следствия, во время ссоры застрелил возлюбленную из обреза малокалиберной винтовки. Обрез был непростой. ТОЗ-17 не только укоротили, но еще и стилизовали его под кавалерийский пистолет XIX века. Видимо, поэтому он и нравился Соколову. Другого оружия в квартире Олега Соколова не было. Анастасию он убил из того самого обреза без номера. Как оказалось, эта винтовка хранилась в квартире доцента незаконно.

Сейчас Олегу Соколову помимо убийства предъявили еще одно обвинение - в незаконном обороте оружия.

Из этого обреза Соколов, по версии следствия, застрелил Анастасию Фото: СКР

Из этого обреза Соколов, по версии следствия, застрелил Анастасию Фото: СКР

- Данное обвинение предъявлено неделю назад, - сообщил КП-Петербург адвокат Соколова Александр Почуев. - Историк сам добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему. Хотя вполне логично, с точки зрения холодного расчета, можно было его сокрыть. И предъявление обвинения является результатом проведенных следственных действий и экспертиз.

Максимальное наказание по этой статьей - до 4 лет колонии.

Анастасия Ещенко была возлюбленной Соколова Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Ещенко была возлюбленной СоколоваФото: СОЦСЕТИ

- Обрез винтовки в принципе незаконен, - объяснил «Комсомолке» экс-председатель правления Общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев. – Оружие без номера – тем более. Такое можно купить только на черном рынке.

Напомним, что из обреза Олег Соколов, по версии следствия, выпустил 4 пули. Сейчас историк находится в СИЗО в Москве и ждет, когда уголовное дело передадут в суд.

История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она знала, что у него есть жена и дети»: Студентка-любовница, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Соколов, увела его из семьи

Жена подозреваемого кавалера Ордена почетного легиона в шоке от поступка мужа. А вот родственники жертвы не знали об отношениях девушки (подробности)

«Случившееся нас повергло в шок»: Отец студентки, убитой преподавателем СПбГУ, рассказал об отношениях дочки с палачом

Девушка влюбилась в своего учителя на первой же лекции. Вместе они летали в романтическое путешествие в Париж (подробности)

Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Стреляйте в меня, только их не трогайте»: 20-летний студент закрыл собой девушку и друзей от вооруженных отморозков
Ровно год назад четверо жителей Братска с ружьем устроили охоту на водителей на трассе, вскоре преступники предстанут перед судом [фото, видео]
Новости 24
В Карелии уволили гендиректор аэропорта который разрешил сбросить «Гелендваген» с вертолета
Частный детектив рассказала, что ее собирались похитить в Петербурге
В Ленобласти украли мазут на 30 миллионов рублей
В гараже у бизнесмена нашли легендарную трехлинейку Мосина со спиленным номером и 322 патрона к ней
Рецидивиста задержали за серию краж из частных домов в Ленобласти
Молодому петербуржцу, заживо сжегшему собутыльника, дали 15 лет тюрьмы
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Софию возобновятся 18 апреля
Доценту-расчленителю Соколову предъявили обвинение по новой статье
Думали один, оказалось трое: Еще двое кенгурят родились в Ленинградском зоопарке
Повара ресторана убили лопатой и закопали у метро «Шушары»
В Петербурге открылась вторая в России лаборатория, где делают тест на коронавирус
Вербовщика в террористическую группировку задержали в Петербурге
Петербург подпишет соглашение о развитии туризма с Римини и Равенной
Пациента, покусавшего медсестру, отдали под суд
Внимание водители: в среду на дорогах мокрый снег и гололед
Таксиста, изнасиловавшего школьницу из-за отсутствия денег, задержали в Петербурге
Утопленника с пакетом на голове и камнями на шее достали из залива под Выборгом
Шесть рейсов отменили в аэропорту Пулково
Умер известный коллекционер из Петербурга Валентин Носкин
Богатого школьника из Подмосковья раздели и обокрали в Новом Девяткино
Магнитный рыбак выловил гранату в Петербурге
Злостный нарушитель ПДД за рулем «Шевроле» погиб, вылетев на «встречку» в Ленобласти
Многострадальные исторические дома на Тележной улице решили выставить на торги
Младший сын подделал прощальную записку матери, а затем задушил и утопил ее в Ижоре
Оскверненный мемориал финским жителям и солдатам в Приморске привели в порядок
Закрытие отделения спортивного ориентирования во Всеволожске взбудоражило общественность
Две «бабушки-колдуньи» обнесли квартиру 85-летней пенсионерки в Петербурге
На Лиговском путепроводе введут новые ограничения для транспорта