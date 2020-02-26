Историку Соколову, обвиняемому в убийстве студентки СПбГУ, предъявили новое обвинение

Бывшему 63-летнему преподавателю СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в суде придется отвечать сразу по двум преступлениям. Историк, по версии следствия, во время ссоры застрелил возлюбленную из обреза малокалиберной винтовки. Обрез был непростой. ТОЗ-17 не только укоротили, но еще и стилизовали его под кавалерийский пистолет XIX века. Видимо, поэтому он и нравился Соколову. Другого оружия в квартире Олега Соколова не было. Анастасию он убил из того самого обреза без номера. Как оказалось, эта винтовка хранилась в квартире доцента незаконно.

Сейчас Олегу Соколову помимо убийства предъявили еще одно обвинение - в незаконном обороте оружия.

Из этого обреза Соколов, по версии следствия, застрелил Анастасию Фото: СКР

- Данное обвинение предъявлено неделю назад, - сообщил КП-Петербург адвокат Соколова Александр Почуев. - Историк сам добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему. Хотя вполне логично, с точки зрения холодного расчета, можно было его сокрыть. И предъявление обвинения является результатом проведенных следственных действий и экспертиз.

Максимальное наказание по этой статьей - до 4 лет колонии.

Анастасия Ещенко была возлюбленной СоколоваФото: СОЦСЕТИ

- Обрез винтовки в принципе незаконен, - объяснил «Комсомолке» экс-председатель правления Общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев. – Оружие без номера – тем более. Такое можно купить только на черном рынке.

Напомним, что из обреза Олег Соколов, по версии следствия, выпустил 4 пули. Сейчас историк находится в СИЗО в Москве и ждет, когда уголовное дело передадут в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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