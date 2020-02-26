2020-02-26T15:31:52+03:00
Звезды

Дмитрия Нагиева разочаровали съемки в Голливуде

Поклонники поняли, что это очередная ирония артиста, но не сразу
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пожаловался на съемки в Голливуде.Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пожаловался на съемки в Голливуде.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поделился с поклонниками сценой из нового кинофильма «Гудбай, Америка», где он играет главную роль - авантюриста Георгия. На опубликованном видео его герой нарушает тишину, играя на аккордеоне на американской улице. Полицейские не довольны…

- Надо было попросить у Бога - не сниматься в Голливуде, а набор кастрюль. Спасибо, что съемки были недолгими, а то тоска по родине совсем размазала. У нас хорошо. Не всегда у нас, и не всегда хорошо. Но здорово. Зачем нам Беверли-Хиллз, если есть улица Энтузиастов. Или как? – сообщил Дмитрий в своем посте в Инстаграм.

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Зачем нам Беверли-Хиллз, если есть улица Энтузиастов
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Поклонники мгновенно поддержали артиста: «Да, лучше кастрюли. Оставим им гамбургеры, будем свой родной борщ хлебать», «А еще у нас есть улица Карла Маркса и не только». Но потом кто-то догадался, что Нагиев таким образом рекламирует предстоящую премьеру фильма.

Режиссер картины Сарик Андреасян сообщил в Instagram конкретную дату, опубликовав тот же самый тизер:

- «Гудбай, Америка» 23 апреля во всех кинотеатрах России! История о том, как любишь Родину, но живешь вдалеке от неё или что можно уехать из России, но невозможно перестать быть русским!

По задумке, фильм состоит из нескольких параллельных сюжетных линий, которые в конце совершенно неожиданно пересекаются. Кроме Дмитрия Нагиева в картине снялись: Владимир Яглыч, Елизавета Моряк, Юрий Стоянов, Лянка Грыу, Надежда Михалкова, Семен Стругачев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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