Соседи, скидки и простор: 3 шага к покупке семейной квартиры

БЕЗОПАСНОСТЬ: СМОТРИТЕ ШИРЕ

Оценивая безопасность своего будущего дома, многие мамы и папы обращают внимание на самые очевидные вещи: огорожен ли двор, охраняется придомовая территория или нет, где паркуются машины. Прикидывают, где будут гулять дети и можно ли их отпустить во двор одних. И упускают из вида самую важную вещь: кто будет жить в новом доме вместе с ними. А как можно чувствовать себя в безопасности, если ты не знаешь, кто твой сосед и чего можно от него ожидать?

Понятно, что в районе с плотной многоэтажной застройкой знать всех соседей в лицо просто невозможно. Но вот в домах с небольшим количеством жителей это вполне реально, в таких, например, как жилой комплекс «Неоклассика» в Пушкинском районе с четырехэтажными корпусами. Впрочем, важное значение имеет не только количество, но и атмосфера в жилом комплексе, образ жизни его обитателей. К примеру, в «Неоклассике» большинство квартир - двух- и трехкомнатные - рассчитано на семейных покупателей. А вот студий практически нет. Это значит, что в доме не будет временных неизвестных жильцов, ведь студии чаще всего покупают для сдачи в аренду.

Отсюда вывод: чем меньше плотность населения, чем лучше друг друга знают соседи, тем выше безопасность.

ПЛАНИРОВКА НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Любая квартира (за исключением студий) строится для семьи. Только вот все семьи разные, и не только по своему составу, но и по своим потребностям и интересам. Можно ли построить жилье, идеально подходящее для любой «ячейки общества», независимо от ее состава? Задача, прямо скажем, непростая, но вполне выполнимая, и проектировщикам «Неоклассики» решить ее удалось. Здесь, например, кроме классических, предусмотрены европланировки, а их особенность - в гибкости. Почему это важно? Приведем пример: квартиру с одной спальней и кухней-гостиной - «евродвушку» - покупает молодая семья. Им такая планировка и площадь жилья от 52 «квадратов» подходит идеально: есть место, где можно провести домашний вечер с друзьями, есть приватная часть квартиры - спальня. Но и после появления ребенка (которому понадобится своя комната) менять жилье не придется. Кухню можно будет отделить от комнаты, выстроив стену из газобетона, при этом окон хватит для всех помещений.

Точно так же и в «евротрешке», где уже есть две спальни, из гостиной при необходимости можно сделать детскую для второго или третьего ребенка. Перепланировка возможна и в обратную сторону: когда дети «вылетят из гнезда», родители смогут «расшить» стену между кухней и комнатой и получить просторную гостиную.

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ: ИЩИТЕ ВЫГОДУ

Покупая бытовую технику, одежду, продукты, мы обязательно смотрим, участвует ли товар в акции, какие скидки на него предлагаются. Но когда речь идет о покупке жилья, вопрос о скидках почему-то отодвигается на второй план. А зря! Иногда предложения от застройщика действительно помогают выгодно решить квартирный вопрос. Например, купить квартиру большей площади, чем планировалось, или получить подарок. Так, семейные покупатели квартир в «Неоклассике» получают в подарок белую отделку - это значит, что перед новосельем можно обойтись минимальным ремонтом, что для семей с детьми очень важно. Кроме этого, при покупке квартир в обеих частях проекта - «Неоклассика» и «Неоклассика-2» - действует акция: бесплатная аренда машино-места в паркинге на целый год или скидки на покупку машино-места.

Для семейных покупателей застройщик - компания «Красная стрела» - предлагает семейную ипотеку от банков-партнеров с субсидируемой государством ставкой 4,5 процента, также к оплате принимается материнский капитал. А еще работает программа «Настоящий трейд-ин», по условиям которой возможен срочный (в срок до 25 дней) выкуп старой квартиры дольщика и зачисление полученных от продажи средств в счет оплаты новой квартиры.

КСТАТИ

В квартиру - на лифте

Лифт в малоэтажных проектах - редкость. Казалось бы, разве сложно подняться на четвертый этаж? Правда, мамы с колясками и бабушки, которые водят внуков на прогулку, с этим не согласятся. Поэтому в каждом корпусе «Неоклассики» есть лифт, ведь в вопросах комфорта для семей с детьми мелочей не бывает.