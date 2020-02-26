2020-02-26T18:03:43+03:00
Досуг

В Петербурге пройдет крупнейшая кальянная выставка Hookah Club Show

Мероприятие состоится 28-29 февраля - 1 марта на территории Экспофорума
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Hookah Club Show состоится в пятый раз. Фото: организаторы.Hookah Club Show состоится в пятый раз. Фото: организаторы.
Изменить размер текста:

Уже в пятый раз в Петербурге пройдет профессиональная международная выставка Hookah Club Show 2020, являющаяся самой крупной специализированной кальянной выставкой в мире.

Кальян – это не только ритуал, но также средство коммуникации, которое позволяет людям собираться вместе и общаться без алкоголя. Благодаря увлечению кальянами на российский рынок равняются даже страны, в которых родился этот вид досуга.

Hookah Club Show объединяет несколько форматов: выставочную часть, деловую программу для профессионалов и развлекательную для поклонников кальянокурения. На площади 26 000 кв. метров представлены новые тенденции в искусстве кальянокурения, экспонируется более 300 передовых брендов (200 из которых российские, в том числе петербургские), более 1000 кальянов будут доступны для курения, 16 часов мастер-классов и семинаров проведут известные блогеры и деятели мировой кальянной культуры.

В рамках мероприятия пройдут три профессиональные битвы кальянных мастеров: легендарный Hookah Battle World Cup, неизменный конкурс «Классический кальян» и интригующая «Полоса препятствий». А также состоится концерт группы Billy´s Band, которые играют «романтический алко-джаз».

В этом году первый день работы выставки будет посвящен профессиональному общению. В2В день – это новый коворкинговый формат представителей кальянной индустрии из более чем пятидесяти стран-участниц: из арабских государств, с ближнего Востока и других стран, где кальян является национальной традицией, а также из Америки, Бразилии, Китая, Германии и Англии.

Возрастная категория: 18+

КОНКРЕТНО

28-29 февраля - 1 марта, 12:00-20:00, Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Экспофорум», Петербургское шоссе, д. 64, к. 1, лит. А (павильоны F, G).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Куда сходить в Санкт-Петербурге на 23 февраля 2020 года: послушать Митяева и группу Nazareth, увидеть Sexy lady show
Лучшие вечеринки, спектакли, концерты и шоу-программы на День защитника отечества в Санкт-Петербурге 23 февраля 2020 года ищите в нашем обзоре. Мы подскажем, куда сходить!
Куда сходить 14 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге: бал всех влюбленных и музыка при свечах
Лучшие вечеринки, спектакли, концерты в День всех влюбленных 14 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге ищите в нашем праздничном обзоре. Рассказываем, куда сходить в День святого Валентина
Новости 24
Скульптуры, стоявшие у СКК, отправили на временное хранение
С 1 по 30 апреля дороги в Ленобласти закроют для большегрузов
Суд отказал в повышении компенсации спортсменке, сломавшей позвоночник на Олимпиаде в Сочи
Пассажир, которому не дали зарядку для телефона, устроил дебош на рейсе Москва-Петербург
Система VAR будет работать на матче «Зенита» с «Локомотивом»
Экспонаты из Кунтскамеры покажут в Британском музее
Жители Соснового Бора жалуются на агрессивную стаю собак, нападающих на людей
После смертельного ДТП в Купчино завели уголовное дело
Машина вылетела на тротуар во время массовой аварии в Красносельском районе
В Петербурге сожгли две тонны сыра и масла
В Петербурге предложили лечить гиперактивность у собак с помощью искусственного интеллекта
Ночью в Ленобласти ударит 13-градусный мороз
Петербуржца, уехавшего на дачу праздновать 23 февраля, нашли мертвым в канаве
Новым детским омбудсменом Петербурга стала Анна Митянина
Экс-замглавы Калининского района подозревается в получении взятки
В Карелии уволили гендиректора аэропорта который разрешил сбросить «Гелендваген» с вертолета
Частный детектив рассказала, что ее собирались похитить в Петербурге
В Ленобласти украли мазут на 30 миллионов рублей
В гараже у бизнесмена нашли легендарную трехлинейку Мосина со спиленным номером и 322 патрона к ней
Рецидивиста задержали за серию краж из частных домов в Ленобласти
Молодому петербуржцу, заживо сжегшему собутыльника, дали 15 лет тюрьмы
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Софию возобновятся 18 апреля
Доценту-расчленителю Соколову предъявили обвинение по новой статье