В Петербурге пройдет крупнейшая кальянная выставка Hookah Club Show

Уже в пятый раз в Петербурге пройдет профессиональная международная выставка Hookah Club Show 2020, являющаяся самой крупной специализированной кальянной выставкой в мире.

Кальян – это не только ритуал, но также средство коммуникации, которое позволяет людям собираться вместе и общаться без алкоголя. Благодаря увлечению кальянами на российский рынок равняются даже страны, в которых родился этот вид досуга.

Hookah Club Show объединяет несколько форматов: выставочную часть, деловую программу для профессионалов и развлекательную для поклонников кальянокурения. На площади 26 000 кв. метров представлены новые тенденции в искусстве кальянокурения, экспонируется более 300 передовых брендов (200 из которых российские, в том числе петербургские), более 1000 кальянов будут доступны для курения, 16 часов мастер-классов и семинаров проведут известные блогеры и деятели мировой кальянной культуры.

В рамках мероприятия пройдут три профессиональные битвы кальянных мастеров: легендарный Hookah Battle World Cup, неизменный конкурс «Классический кальян» и интригующая «Полоса препятствий». А также состоится концерт группы Billy´s Band, которые играют «романтический алко-джаз».

В этом году первый день работы выставки будет посвящен профессиональному общению. В2В день – это новый коворкинговый формат представителей кальянной индустрии из более чем пятидесяти стран-участниц: из арабских государств, с ближнего Востока и других стран, где кальян является национальной традицией, а также из Америки, Бразилии, Китая, Германии и Англии.

Возрастная категория: 18+

КОНКРЕТНО

28-29 февраля - 1 марта, 12:00-20:00, Санкт-Петербург, выставочный комплекс «Экспофорум», Петербургское шоссе, д. 64, к. 1, лит. А (павильоны F, G).