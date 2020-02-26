Три поколения энергетиков

«Россети Ленэнерго» могут похвастаться семьями, для которых честь фамилии и престиж организации давно стали единым целым.

ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ

История династии Сизовых из «Гатчинских электрических сетей» берет свое начало в далеком 1946 году, когда на предприятие устроился работать Михаил Сизов - отец нынешнего главы семейства Михаила Михайловича. Сейчас за надежное электроснабжение потребителей отвечает не только он. Ему помогают оба сына и невестка. Внуки тоже не хотят оставаться в стороне, атакуя деда просьбами взять их с собой на работу.

Коренной гатчинец и сын энергетика ни минуты не сомневался в выборе будущей профессии: все свое внимание молодой человек сфокусировал на электроэнергетике.

Небольшие коррективы в жизнь парня внесла военная служба, во время которой ему пришлось освоить навыки водителя. Правда, в будущем они весьма пригодились Михаилу: вернувшись со службы, он смог работать по совместительству и монтером и шофером. Так он постепенно дошел до своей нынешней должности - электромонтера оперативно-выездной бригады (ОВБ) с правом управления транспортным средством.

Больше всего неудобств, по словам Михаила Сизова, выездным бригадам доставляет погода. Особенно зимой, когда на пути энергетиков встают пурга и снежные заносы. В памяти монтера есть несколько смен, во время которых ему вместе с коллегами было не до сна сутками: из-за сильных ветров без света оставались целые поселки, вынуждая овэбэшников совершать многочасовые обходы по лесам и болотам.

Несмотря на такие испытания, Михаил Михайлович признается, что любит свою работу и не готов променять ее ни на что другое. Даже больше: он готов передавать свой опыт и знания новым поколениям энергетиков.

- К нам регулярно приходят молодые ребята, которых первое время приходится натаскивать. Без этого никак. Когда-то мне самому точно так же подсказывали старшие коллеги, подгоняли, на опоры заставляли лазить. Вариант «я боюсь» не годился: говорят лезть - значит надо лезть, - делится воспоминаниями Сизов-старший.

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ…

Не отстают от Михаила Сизова и двое его сыновей. Старший Алексей работает мастером.

-В мои повседневные задачи входит выявление различных неисправностей и дефектов, их оперативное устранение, а также допуск и подготовка персонала. Работа разъездная, трудиться «в полях» мне абсолютно не чуждо, - признается Алексей.

Главным качеством для энергетика он считает ответственность.

- Мы работаем с напряжением и отвечаем не только за себя, но и за тех, кто трудится рядом с нами. Твои ошибки могут иметь слишком высокую цену. Важна также целеустремленность. Она помогает преодолевать себя и добиваться реальных результатов. Я искренне считаю энергетику самой передовой и важной отраслью, а «Ленэнерго» - образцовой компанией, на которую нужно равняться. Это заслуга нашего персонала - настоящих профи, обладающих всеми необходимыми навыками и компетенциями, - убежден Алексей Сизов.

Вслед за Алексеем в профессию пришел и его младший брат - выпускник Санкт-Петербургского аграрного университета Сергей. С момента его трудоустройства в «Гатчинские электрические сети» минуло уже пятнадцать лет, но о своем решении специалист ни разу не пожалел. Работая мастером участка распределительных сетей, Сизов-младший выявляет и устраняет нарушения не покладая рук.

- Рабочий день начинается в восемь часов утра. Сначала идут планерки, после которых становится понятно, с какой техникой мы будем работать, где и как. Выезды - это всегда и сложно, и одновременно интересно, ведь добраться до места работ не всегда бывает просто. Иногда несколько километров тащишь инструмент через сугробы или болота, потому что добраться до места нарушения на транспорте не всегда удается, - делится Сергей Сизов.