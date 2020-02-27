2020-02-27T12:19:15+03:00
Общество

В Петербурге наблюдается спад спроса на элитные апартаменты

Аналитики Colliers International называют одну из причин - дефицит соответствующих требованиям земельных участ-ков
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В Петербурге наблюдается спад спроса на элитные апарта-менты. Фото предоставлено «Пресс-папье».В Петербурге наблюдается спад спроса на элитные апарта-менты. Фото предоставлено «Пресс-папье».
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В 2019 году в Петербурге было реализовано 35 элитных апартаментов общей площадью 4,1 тыс. кв. м - это в 2,2 раза меньше показателя аналогичного периода 2018 года, когда было продано 9,2 тыс. кв. м и в 3,2 раза меньше показателя 2017 года (13,3 тыс. кв. м), подсчитали аналитики Colliers International.

По словам экспертов, спад спроса на элитные апартаменты обусловлен в первую очередь вымыванием предложения и отсутствием новых проектов на рынке - за последние три года на рынок Петербурга не вышло ни одного премиального комплекса апартаментов. В качестве основной причины спада девелоперской активности в элитном сегменте аналитики называют дефицит соответствующих требованиям земельных участков: в городе практически не осталось свободных участков с обособленной территорией, уникальными видовыми характеристиками, в непосредственной близости от которых находятся архитектурные доминанты, зеленые и водные массивы.

Большая часть реализованных юнитов пришлась на элитный комплекс Royal Park, введенный в эксплуатацию в декабре 2018 года на Петровском острове – за год в комплексе было заключено сделок на общую сумму 1,2 млрд рублей. Генеральным брокером элитного комплекса апартаментов Royal Park с февраля 2020 г выступает международная консалтинговая компания Colliers International.

- Это классический и в то же время уникальный кейс в портфеле нашей команды, – отмечает директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета Конвей. - Royal Park – единственный проект центрального Петербурга в лучшей локации Петровского острова с такой долей видовых апартаментов. Полная готовность самого комплекса и всех элементов благоустройства также является важным фактором для покупателей недвижимости в элитном проекте.

- Для Royal Park этот год оказался успешным с точки зрения объема продаж: мы закрыли две крупные сделки по продаже коммерческих помещений, в которых откроются организации медицинского профиля – клиника репродуктивной медицины и SPA-медцентр, - отметил главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Филипп Третьяков. - Хорошую динамику показали и продажи самих апартаментов. Уверен, что сотрудничество с таким высокопрофессиональным консультантом, как Colliers International, поможет нам установить, наладить новые контакты с целевой аудиторией, удвоить результаты.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СПРАВКА

Элитный комплекс Royal Park введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. В проекте представлено 298 апартаментов площадью от 42 до 450 кв. м, а также торговые и офисные помещения. Из окон 90% апартаментов Royal Park открываются виды на Малую Неву, купол Исаакиевского собора, исторические набережные, Тучков мост и другие достопримечательности Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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