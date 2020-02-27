Леонид Кваснюк: Чтобы быть первым, нужно ставить перед собой невыполнимые цели

Леонид Яковлевич Кваснюк - удивительный человек и находка для журналиста. Прежде всего благодаря своей богатой биографии: он руководил трестом «Сельстрой» в Казахстане, возглавлял ленинградский отряд, разбиравший завалы после Ленинаканского землетрясения 1988 года, строил на Кипре, а в 90-е вместе со своей командой одним из первых занялся долевым строительством. Сегодня под началом Кваснюка возводится целый город «Новое Горелово», в котором Леонид Яковлевич старается реализовать самое лучшее из того, что дал ему богатый жизненный и профессиональный опыт.

СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО

- Петербург часто сравнивают с Москвой, и не всегда результаты в пользу нашего города: мол, столица и богаче, и активнее, и перспективнее. Вы с этим согласны?

- Я очень люблю Москву за ее активность, кипящую жизнь, красоту. Но я обожаю Петербург за его уникальность, неповторимый облик и дух. Да, в чем-то Москва нас опережает, но Петербургу гнаться за ней не надо. Наш город сам по себе должен быть первым, и у него все для этого есть: богатая история, высокая культура, мощнейший научный потенциал.

- Как Петербург мог бы заявить о себе сегодня?

- Я считаю, что городу не хватает высотных доминант, которые помогли бы подчеркнуть красоту Северной столицы. Сегодня любоваться городом можно со смотровой площадки Исаакиевского собора, но что оттуда увидишь? В основном крыши домов исторического центра, но ведь в Петербурге есть на что посмотреть! Это относится и к новым архитектурным сооружениям, и к событиям. Взять хотя бы военно-морской парад - это же великолепное зрелище! Но у нас все торжества сосредоточены на Дворцовой площади, причем горожане на таких праздниках, как правило, пассивные зрители, а не активные участники. Стоят за ограждением и смотрят на огромные экраны, показывающие, что происходит на сцене. Но тогда зачем вообще идти на праздник? Можно его и по телевизору посмотреть.

- Градозащитники с вами не согласились бы…

- Я ни в коем случае не предлагаю трогать исторический центр Петербурга: он очень красивый, самодостаточный и новое строительство там не нужно. Но в городе и пригородах есть пространства, которые могли бы стать новыми точками роста. И таких градостроительных примеров масса: та же «Москва-Сити», ставшая символом современной столицы. В Лондоне это колесо обозрения, в Париже - Эйфелева башня. У нас пока построена одна высотная доминанта - это «Лахта центр», но таких строек должно быть больше. Только так Петербург может преобразиться. Да, это сложный путь, но еще Гете говорил: «Высокие цели, хотя бы невыполненные, дороже нам низких целей, хотя бы и достигнутых». Благодаря высоким целям можно стать первым. Это сложно, но интересно.

СТРОИТЬ НАДО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

- То есть будущее Петербурга в высотном строительстве?

- Не совсем так. Я, конечно, как и любой строитель, хочу возвести небоскреб, это моя мечта, но строить нужно с умом. Что сейчас происходит? Город нуждается в жилье, и жилье строят: на границе с Ленинградской областью вырастают одинаковые кварталы зачастую без дорог, без инфраструктуры. Мы словно размазываем Петербург, превращаем его в безликий город. Я не предлагаю строить в центре, надо строить города-спутники на расстоянии 30-50 километров со всей инфраструктурой, дорогами, рабочими местами. И вот в таких городах-спутниках ограничивать высотность нет смысла, наоборот, там должны быть доминанты, с которых можно любоваться Петербургом. Это, кстати, будет одним из стимулов жить и работать по соседству с городом на Неве.

- «Новое Горелово» вы строите как раз по такому принципу?

- За исключением высотности, которая на нашей территории ограничена двенадцатью этажами. Да, жилье строим одновременно с садиками, школами, дорогами, торговыми центрами. Когда-то здесь были капустные поля, а теперь растет новый город со всем, что нужно для жизни. На территории проекта построили пожарное депо, сооружаем пешеходный бульвар с фонтаном, там потом откроется уличный кинотеатр. А как строить жилье без инфраструктуры? Да, кажется, что это излишние расходы, ведь вместо садика можно поставить еще один дом и заработать больше денег. Но надо же понимать, что людям здесь жить, поэтому и строим все, что нужно в обычной жизни. Пусть это трудно, но правильно. Людям должно быть комфортно. Кстати, именно с Горелово началась комплексная застройка новых территорий в Петербурге. До нас все строили точечно.

- А вы откуда переняли этот опыт?

- В свое время я руководил трестом «Сельстрой» в Казахстане. Там мы строили как раз комплексно, начиная от жилых домов, школ и поликлиник и заканчивая коровниками и свинарниками. Так что ничего нового. Но такая работа имеет свою специ- фику: нужно многое заранее просчитать, предусмотреть, договориться.

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИМЕРОМ

- Строители - это всегда созидатели. Они строят на будущее и для будущего. Это большая ответственность?

- Безусловно. По сути, вся история человечества - это история строительства. Для любой человеческой деятельности нужны здания и сооружения - будь то храм или дворец, завод или торговый центр, институт или детский сад. А значит, без строителей никуда. Но это огромная ответственность. Петербургский строитель - прежде всего представитель интеллигенции.

- Вы строите с 90-х годов прошлого века. За это время отрасль сильно изменилась и, наверное, будет и дальше меняться. Сложно успевать за изменениями?

- На моей памяти «правила игры» менялись столько раз, что я давно уже привык подстраиваться под все эти нововведения. Можно воспринимать их как проблему, а можно - как вызов и шанс стать первым. Мы всегда старались быть первыми: первыми занялись долевым строительством и стали продавать квартиры за живые деньги - до нас недвижимость получали по ордерам, первыми в Ленинградской области стали продавать жилье через эскроу-счета - именно на нас банки обкатывали проектное финансирование, благодаря чему многие финансовые организации сегодня наши партнеры. Как я уже сказал, первым быть сложно, но интересно.

- Чтобы быть первым, строить будущее, нужна энергия. Откуда ее берете?

- Мне ее дают люди - мои коллеги, сотрудники компании, наши покупатели. Надо жить для людей, вместе с ними, тогда и получаешь удовольствие, заряжаешься энергией. Я считаю, если ты в силах помочь людям, это нужно делать. И неважно, речь идет о том, чтобы кормить сотрудников компании обедами или создавать новые рабочие места. В свое время мы купили Киришский домостроительный комбинат, и одной из причин этого приобретения было желание помочь людям. Предприятие умирало, было убыточным, много споров было вокруг этой сделки. Но мы его восстановили, обновили оборудование, создали новые рабочие места, и сейчас ДСК помогает нам - производит панели высочайшего качества, ничуть не хуже зарубежных аналогов. А по цене намного дешевле, плюс скорость строительства, которая позволяет снизить себестоимость.

- Сложно принимать такие ответственные решения, с которыми многие не согласны?

- Для меня - нет. Я умею руководить. Если не знаю, как сделать, найду того, кто знает. Я как Робинзон Крузо: мне главное найти Пятницу и командовать.

- Какие у вас планы на будущее?

- Жить, строить, работать. Это моя жизнь, по-другому я не умею.