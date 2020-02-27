5 фактов о покупке жилья через Интернет

Петербург считается одним из лидеров по внедрению цифровых технологий. В нашем городе строятся умные дома, работает электронное правительство, онлайн-сервисы записи к врачу. А в прошлом году группа компаний «КВС» запустила первый в Северо-Западном регионе онлайн-магазин квартир. Мы собрали несколько фактов о новом сервисе.

ПРИВЫЧНО И ПРОСТО

Когда-то мы и представить себе не могли, что шопингом можно будет заниматься в Интернете, а сегодня даже онлайн-покупка квартиры не вызывает удивления.

- Покупки в Интернете сегодня - это тренд, который затронул и рынок недвижимости, - говорит генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - Что касается новостроек, то переход продаж в онлайн - это закономерность, ведь строящийся дом нельзя посмотреть, «потрогать». Всю информацию о нем покупатель находит в Интернете, а к застройщику зачастую обращается только для оформления сделки. Так почему бы и документы не оформить онлайн?

Многие так и делают: на сайте kvsspb.ru выбирают понравившуюся квартиру и удобную форму оплаты. При ипотеке заполняют единую электронную анкету, загружают сканы документов, вносят личные данные, а также параметры кредитования. Система сама подсказывает, что нужно сделать, но при желании можно связаться с менеджером компании и следовать его советам.

БЫСТРО И УДОБНО

Еще совсем недавно, чтобы купить квартиру, нужно было несколько раз съездить в банк, многофункциональный центр и к застройщику. В среднем оформление сделки занимало примерно месяц. Сейчас на это уходит около 5 дней, если покупатель сразу оплачивает жилье или пользуется рассрочкой, и от 7 до 12 дней, если оформляет ипотеку. Приехать в банк нужно лишь раз, чтобы подписать кредитный договор. Договор долевого участия формируется и подписывается дистанционно при помощи электронной подписи.

- Для современного человека самое ценное - это время, и мы хотим, чтобы наши клиенты тратили его на себя, своих близких и свои увлечения, а не на оформление бумаг, - говорит Анжелика Альшаева.

НАДЕЖНО

Вся информация, которой покупатель жилья обменивается с застройщиком, передается через безопасные каналы связи. При ипотеке сделка по электронной регистрации договора проводится с участием сервиса ДомКлик от Сбербанка. Сегодня это передовая IT-платформа в недвижимости, так что за свои персональные данные покупатели могут быть спокойны. Пока в интернет-магазине взять ипотеку можно в Сбербанке и ВТБ, но компания «КВС» планирует привлечь и другие банки.

- Чтобы исключить любые опасения клиентов, мы выбрали систему постоплаты, то есть деньги за квартиру человек вносит только после регистрации договора в Росреестре, - говорит Анжелика Альшаева. - Многие после регистрации хотят увидеть документы вживую - в этом случае курьер доставит их покупателю.

ВЫГОДНО

Обычно цены в интернет-магазинах ниже, чем в обычных, и онлайн-продажа квартир не исключение. Так, все покупатели электронного магазина «КВС» получают фиксированную скидку - 70 тысяч рублей.

ПЕРСПЕКТИВНО

Сейчас в компании «КВС» около 40 процентов сделок по покупке жилья проходит онлайн. Первыми удобство новой системы оценили молодые люди, которые хорошо знакомы с компьютерными технологиями, а также покупатели из других регионов.

- Мы стараемся идти в ногу с запросами современной аудитории, поэтому онлайн-магазин - это дополнительная возможность для удобства клиентов. В планах - добавить опцию по продаже вторичного жилья. Но тех, кому важно общаться с нами лично, мы всегда рады видеть в офисе, - добавляет Анжелика Альшаева.

Ну а перспективы у онлайн-магазинов жилья хорошие. Сейчас ДОМ.РФ разрабатывает стандарты, которым должно соответствовать новое жилье, что добавит интернет-покупателям уверенности. Так что количество онлайн-магазинов квартир со временем будет только расти.