Петербург уходит в море

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО

Аналитики подсчитали: примерно через десять лет численность жителей Петербурга возрастет более чем на миллион человек. А это значит, что нужно будет больше жилья, общественных пространств, деловых и торговых центров и, конечно же, социальной инфраструктуры. Сейчас Северная столица прирастает в основном за счет бывших промышленных территорий, однако в ближайшие годы будут активно развиваться намывные территории на Васильевском острове.

Собственно, освоение прибрежных земель Финского залива идет уже не первый год, с тех пор как был построен новый Морской порт. А вот возведение современных жилых и деловых кварталов на намыве началось не так давно. Первопроходец - компания «Лидер Групп», она уже сдала и вывела в продажу ЖК «Капитан Немо», а сейчас приступила к строительству жилого квартала «Гавань Капитанов», в который войдут три жилых комплекса: «Нахимов», «Колумб» и «Магеллан».

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Чем отличается жилье на намыве от других городских новостроек? Прежде всего возможностью поселиться в квартире с видом на воду. С верхних этажей откроется панорама не только Финского залива, но и Васильевского острова, даже исторического центра - в «Гавани Капитанов» такие квартиры есть.

А еще свободные от застройки земли позволяют возводить жилье совершенно иного качества и уровня. Здесь появляется принципиально новая городская среда: современная архитектура, общественные и деловые пространства, вся необходимая инфраструктура, и в то же время приятное ощущение «своей территории».

К примеру, большое внутреннее пространство «Гавани Капитанов» будет закрыто от посторонних. Именно здесь оборудуют зоны отдыха, велодорожки, детские площадки и площадки для игровых видов спорта.

Для желающих поселиться поближе к историческому центру намывные территории - настоящая находка, ведь Василеостровский район по праву считается одним из наиболее привлекательных для жизни в Петербурге. Тут и достопримечательности, и музеи, и дворцы - все рядом. Благодаря удобному въезду на ЗСД из «Гавани Капитанов» за считанные минуты можно попасть как на кольцевую, так и в центр. В будущем по соседству с жилым кварталом откроется новая станция метро. И при этом на «новой земле» все-таки ощутимо меньше народу, чем в самом центре города, а это немаловажно.

Уникальны на намыве не только дома, но и сами квартиры. Из фишек нового жилья - просторные террасы, французские окна в пол, ванные с окном и высокие потолки, также предусмотрена возможность установки кондиционера - все это есть в домах квартала «Гавань Капитанов». Новоселы могут сами выбрать, покупать квартиру с отделкой (есть несколько вариантов на выбор: классика, минимализм и скандинавский стиль) или же делать ремонт самостоятельно.

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ

В ближайших планах города - превратить намыв в привлекательное общественное пространство с променадом на набережной, парками, прогулочными зонами, современной социальной и развлекательной инфраструктурой. Впрочем, уже сегодня в соседних микрорайонах есть все необходимое: садики, школы, поликлиники, магазины, торгово-развлекательные центры. Со временем «социалки» станет еще больше - на первом этаже флагманского дома бизнес-класса «Нахимов» расположится детский сад на 140 мест, в соседнем здании откроется школа.

Кстати, вслед за строителями жилой недвижимости оживились и «коммерческие» собственники намытых площадей. Не остается в стороне и город, развивая дорожную сеть. Так что можно не сомневаться: через несколько лет на берегу Финского залива появится городская среда, подчеркивающая, что Петербург - это город не только с богатым прошлым, но и с перспективным будущим.