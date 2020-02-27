«Транкила, все будет маньяна». Туристы, задержанные за прогулку по святому холму в Чили, все еще в Чили

Чилийские карабинеры задержали 25-летнюю модель из Петербурга Анастасию Ермакову вместе с супругом Петром еще 15 января. Причиной стала прогулка по святому холму с Гигантом Тарапакой в пустыне Акатама. Туристы не обратили внимания на запрет, спрятанный в тесте предупреждающих табличек, и смело перешагнули за веревочное ограждение. Почему смело? Да потому что на святом холме уже якобы виднелись следы шин, а кто-то особо находчивый выложил камнями фаллос.

В тот же день российских путешественников заковали в наручники, рассадили по отдельным камерам и спустя несколько часов отправили под суд. Так как переводчика не предоставили, общаться с суровой чилийской Фемидой пришлось через «Гугл.Переводчик».

Запрета ходить по холму туристы не заметили. Фото: Страница Анастасии Ермаковой в «Инстаграме»

Может быть, из-за барахлящего интернета и корявого перевода мера пресечения и оказалась столь суровой: 60 суток запрета на выезд, затем окончательный приговор и штраф вплоть до шести миллионов песо (около полумиллиона рублей по нынешнему курсу).

– Сказали «60 суток» – и держат нас тут, ничего не предпринимая: имеют право, – поделилась с «Комсомолкой» Анастасия. – Только постоянно говорят нам: «Транкила («спокойно». – Прим. ред.), все будет маньяна («завтра». – Прим. ред.)». А нас уже уволили с работы за неявку. Мы даже справки предоставляли, что у нас родители пожилые, болеют, но им на это наплевать.

Финансов на вынужденно долгий отпуск в чужой стране у супругов не было. Пришлось занимать. К счастью, платить баснословные суммы за отель не понадобилось: Анастасию и Петра приютила у себя местная семья – русская женщина и ее муж-чилиец.

Волшебное турне обернулось «каким-то фильмом ужасов». Фото: Страница Анастасии Ермаковой в «Инстаграме»

– Они живут в центре Сантьяго. Страна находится в состоянии вялотекущей гражданской войны, – рассказывает Анастасия. – За эти два месяца я тут столько мочилова видела! Сред бела дня у меня на глазах почти ежедневно грабят людей, жгут дома. И, как говорят местные, сейчас еще лайт, а вот в марте начнутся сильные столкновения и, возможно, снова введут комендантский час. Никогда бы не подумала, что стану свидетелем революции…

Избавиться от штрафа совсем Ермаковым не удастся: они действительно невольно нарушили закон. Другое дело, что сумма может измениться.

– Ясности по размеру штрафа ждем к концу недели, – отмечают туристы.

Рядом со святыней были следы шин, а на холме кто-то выложил камнями… фаллос. Фото: Страница Анастасии Ермаковой в «Инстаграме»

По словам Ермаковых, теперь-то им стало понятно, почему их так оперативно задержали и отправили под суд. Одновременно с их делом местные правоохранители разбираются еще в двух-трех аналогичных, в которых фигурируют туристы их других государств. По данным компетентного источника «Комсомолки», желание наказать провинившихся вояжеров штрафами упирается как раз в массовые народные волнения.

Ну, а Ермаковы продолжают надеяться на скорое возвращение домой и общаться с властями через государственного защитника: нанятый адвокат оказался для семьи слишком дорогим удовольствием.

ОФИЦИАЛЬНО:

Михаил ОСИПОВ, заведующий консульским отделом Посольства России в Чили:

– Мы держим дело на контроле. Достигнута промежуточная договоренность, но пока нет ни нового решения суда, не разрешения на выезда туристов из страны. Лично мое мнение – путешествовать таким образом (дикарем. – Прим. ред.) небезопасно.

СПРАВКА «КП»:

«Гигант из Акатамы», «Гигант Тарапака» – огромный человекоподобный геоглиф, расположенный на горе Сьерро Уника в пустыне Атакама в Чили. Предположительно, появился в восьмом-седьмом тысячелетии до нашей эры. Геоглиф считается крупнейшим доисторическим антропоморфным рисунком в мире: его длина достигает 86 метров, а потому полностью рассмотреть его можно только с высоты свыше 20 метров над землей. Неподалеку от Тарапаки есть и другие геоглифы: круги, линии, изображения животных, птиц и людей. Доподлинно назначение рисунков неизвестно. По одной из версий, в древности они помогали караванам ориентироваться в пустыне.