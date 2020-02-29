2020-02-29T20:11:51+03:00
Общество

Петербуржец сделал предложение любимой во время матча «Зенит»-«Локомотив»

Это произошло прямо на поле «Газпром Арена» [фото]
Полина ШАНДРАК
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В перерыве матча "Зенит"-"Локомотив" фанат сине-бело-голубых сделал своей любимой предложение.В перерыве матча "Зенит"-"Локомотив" фанат сине-бело-голубых сделал своей любимой предложение.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Такого трогательного события в этот вечер точно не ожидали ни футболисты, ни болельщики, ни уж тем более виновница торжества. В перерыве между первым и вторым таймами мужчина по имени Андрей вышел на поле с огромным букетом красных роз и попросил, чтобы его любимая Елена,с которой он встретился 484 дня назад, подошла к нему.

Андрей не дрогнул перед целым стадионом! Фото: Артем КИЛЬКИН

Андрей не дрогнул перед целым стадионом!Фото: Артем КИЛЬКИН

На экранах стадиона появилось изображение девушки - это была она, дама сердца Андрея. Встав на одно колено, мужчина протянул своей избраннице кольцо. Растроганная до слез барышня,конечно же, сказала «да!».

Вся арена визжала, в прямом смысле этого слова, от восторга. Публика не жалела ни рук,ни голоса. Ещё бы! Это же так красиво и романтично...Да и какая бы девушка не хотела, чтобы вот так,на глазах у тысячи людей ей признались в любви и сделали предложение?! Думаю, многие были бы только за!

Конечно, она сказала "да"! Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, она сказала "да"!Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, мужчина не первый,кто попросил руку и сердце у своей возлюбленной прямо на футбольном поле (например, в 2016 году бразильский защитник Налдо Перейра сделал предложение своей девушке Джулии на стадионе «Краснодар»). Но этот субботний вечер в любом случае запомнится надолго не только сладкой парочке,но и всем пришедшим на матч «Зенит» - «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

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