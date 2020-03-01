2020-03-01T17:11:59+03:00
Происшествия

Водитель из Ленобласти протаранил ворота пропускного пункта на границе с Эстонией

Задержать лихача удалось только после погони по улица города Нарва
Сергей ВОЛЧКОВ
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В результате инцидента пострадали только ворота и шлагбаум. Фото: rus.err.eeВ результате инцидента пострадали только ворота и шлагбаум. Фото: rus.err.ee
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Некоторые не останавливаются ни перед чем для достижения своих желаний. Яркий тому пример – водитель внедорожника «Мицубиси Паджеро», устроивший в ночь на 1 марта крупный инцидент на эстонской границе. Подъехав к контрольно-пропускному пункту, он не только не остановился, чтобы пройти досмотр, но и напротив – уверенныv движением глубже втопил в пол педаль газа, протаранил шлагбаум и ворота и поехал себе дальше.

- Полицейские отреагировали на инцидент и задержали автомобиль с водителем на улице Раквере в Нарве, - сообщает портал ERR со ссылкой на оперативного руководителя Идаской префектуры, где произошел инцидент, Алара Кару. - Мужчина средних лет задержан и доставлен в полицейское отделение.

По словам начальника погранпункта подполковника Юллара Кусталы, ни о какой «случайности» в данном случае речи идти не может – все указывает на то, что ворота и шлагбаум мужчина протаранил умышленно, а не от незнания правил дорожного движения. И только по счастливой случайности в инциденте не пострадал никто из людей. Личность лихача, а также причины, надоумившие его пересечь границу таким, мягко говоря, экстравагантным способом, в данный момент устанавливаются. В соцсетях свидетели происшествия отмечают, что водитель ехал со стороны Ивангорода - города в Кингисеппском районе Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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