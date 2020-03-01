На морозе в одной кофте: пьяная мать оставила двухлетнего ребенка на незастекленном балконе пятого этажа в Санкт-Петербурге

Страшной трагедией едва не обернулся вечер 1 марта для семьи, живущей в Невском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы, получили сообщение от диспетчера: на балконе пятого этажа в одном из домов находится двухлетний мальчик. Из одежды на нем, несмотря на снегопад и морозец, только легкая кофта.

- Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, - рассказали «Комсомолке» в управлении вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Старший наряда старшина полиции Денис Хлопонин остался внизу, чтобы подстраховать ребенка, а командир взвода капитан полиции Иван Раков немедленно поднялся на пятый этаж дома.

Дом оказался коммунальным. Дверь Ракову после нескольких настойчивых звонков открыли соседи. Старшина немедленно прошел в комнату и забрал ребенка с балкона. А после нашел и его незадачливую мать – совершенно пьяная, она спала в одной из комнат.

- На место была вызвана бригада скорой помощи, при этом медицинская помощь ребенку не понадобилась, - уточнили в ведомстве. - Он вместе с матерью был доставлен в 10 отдел полиции, где был передан сотрудникам отдела по делам с несовершеннолетними.