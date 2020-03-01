Скоморохи, метание валенка и море веселья: Как провожали Масленицу 2020 в Санкт-Петербурге

Отмечать Масленицу на протяжении всей недели, как это делали в старину, у нас давно уже не принято. Но зато с каким размахом мы это делаем, когда приходит пора! Очередные, ставшие уже традиционными масленичные гулянья в Петропавловской крепости - ярчайшее тому подтверждение. Традиционные старинные игры на ловкость и силу, угощения и чай, песни и пляски - каждый, хоть стар, хоть мал, мог найти себе здесь занятие по душе. Вот, например, метание валенка - в этом шумном и веселом соревновании с огромным удовольствием участвовала ребятня.

А вы когда-нибудь метали валенок? Это не так просто, как кажется!Фото: Олег ЗОЛОТО

Какой же праздник без праздничной ярмарки? Тут повод полностью определяет и дизайн и тематику: самым ходовым товаром ожидаемо стали маленькие куколки-масленки. По старинной традиции их нужно кидать под "ноги" к большому чучелу, чтобы они, сгорая, принесли в дом уют и достаток.

Самым популярным товаром на празднике были маленькие соломенные куколки-масленки.Фото: Олег ЗОЛОТО

А вы знали, что блины - это символ солнца? Такие же желтые, круглые, румяные и горячие - на праздник их приготовили целую гору. Традиционным праздничным кушаньем охотно угощался и стар и млад.

Какая же широкая Масленица без блинов?

Настроение гостям праздника не испортила даже погода, которая была какой угодно, но только не весенней. Небо обложили густые тучи, с Невы порывами налетал ледяной пронизывающий ветер, временами принимался сыпать мелкий, но колючий снежок - но ребятня и взрослые, несмотря на эти природные коллизии, веселились вовсю.

Забавы на любой возраст и вкус.Фото: Олег ЗОЛОТО

Для любителей фотографий организаторы праздника подготовили несколько шикарных тематических фотозон. Впрочем, немало было и тех, кто охотнее фотографировался на фоне самой Петропавловской крепости или ярко раскрашенных ярмарочных павильонов. А что? Ничуть не хуже!

Для любителей пофотографироваться организаторы праздника подготовили несколько шикарных фотозон.Фото: Олег ЗОЛОТО

Перетягивание каната - еще одна старинная русская забава. Тут уже, как видите, участвуют все, независимо от пола и возраста. Благо, главная цель - не одержать победу любыми способами, а как следует развлечься и посмеяться.

Перетягивание каната - старинная русская забава.Фото: Олег ЗОЛОТО

Да и вообще - народу на праздник собралось очень много - благо, был выходной день. Веселая толчея и многоголосица добавляли празднику красок - ощущение и впрямь складывалось такое, будто дело происходит на старой ярмарке.

Несмотря на ненастную погоду народ веселился вовсю.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну и куда же без традиционного соломенного чучела Масленицы? Оно в этом году было не особенно большим, зато милым и прямо-таки на удивление детальным. Посмотрите - ну вылитая же барыня в алом сарафане!

Масленица в этом году вышла особенно милой. Такую красоту даже сжигать жалко!Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, как бы ни была мила Масленица, традиции требуют свое. Сожжение соломенного чучела стало самым ожидаемым моментом праздник. В этом году, говорят гости праздника, оно горело особенно ярко и хорошо – а значит, ждать теплой и погожей весны.