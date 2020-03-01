2020-03-01T23:15:22+03:00
Общество

Скоморохи, метание валенка и море веселья: Как провожали Масленицу 2020 в Санкт-Петербурге

По традиции самые масштабные гулянья развернулись в Петропавловской крепости
Сергей ВОЛЧКОВ
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Самые шумные гулянья развернулись в Петропавловской крепости.Самые шумные гулянья развернулись в Петропавловской крепости.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Отмечать Масленицу на протяжении всей недели, как это делали в старину, у нас давно уже не принято. Но зато с каким размахом мы это делаем, когда приходит пора! Очередные, ставшие уже традиционными масленичные гулянья в Петропавловской крепости - ярчайшее тому подтверждение. Традиционные старинные игры на ловкость и силу, угощения и чай, песни и пляски - каждый, хоть стар, хоть мал, мог найти себе здесь занятие по душе. Вот, например, метание валенка - в этом шумном и веселом соревновании с огромным удовольствием участвовала ребятня.

А вы когда-нибудь метали валенок? Это не так просто, как кажется! Фото: Олег ЗОЛОТО

А вы когда-нибудь метали валенок? Это не так просто, как кажется!Фото: Олег ЗОЛОТО

Какой же праздник без праздничной ярмарки? Тут повод полностью определяет и дизайн и тематику: самым ходовым товаром ожидаемо стали маленькие куколки-масленки. По старинной традиции их нужно кидать под "ноги" к большому чучелу, чтобы они, сгорая, принесли в дом уют и достаток.

Самым популярным товаром на празднике были маленькие соломенные куколки-масленки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самым популярным товаром на празднике были маленькие соломенные куколки-масленки.Фото: Олег ЗОЛОТО

А вы знали, что блины - это символ солнца? Такие же желтые, круглые, румяные и горячие - на праздник их приготовили целую гору. Традиционным праздничным кушаньем охотно угощался и стар и млад.

Какая же широкая Масленица без блинов?

Какая же широкая Масленица без блинов?

Настроение гостям праздника не испортила даже погода, которая была какой угодно, но только не весенней. Небо обложили густые тучи, с Невы порывами налетал ледяной пронизывающий ветер, временами принимался сыпать мелкий, но колючий снежок - но ребятня и взрослые, несмотря на эти природные коллизии, веселились вовсю.

Забавы на любой возраст и вкус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Забавы на любой возраст и вкус.Фото: Олег ЗОЛОТО

Для любителей фотографий организаторы праздника подготовили несколько шикарных тематических фотозон. Впрочем, немало было и тех, кто охотнее фотографировался на фоне самой Петропавловской крепости или ярко раскрашенных ярмарочных павильонов. А что? Ничуть не хуже!

Для любителей пофотографироваться организаторы праздника подготовили несколько шикарных фотозон. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для любителей пофотографироваться организаторы праздника подготовили несколько шикарных фотозон.Фото: Олег ЗОЛОТО

Перетягивание каната - еще одна старинная русская забава. Тут уже, как видите, участвуют все, независимо от пола и возраста. Благо, главная цель - не одержать победу любыми способами, а как следует развлечься и посмеяться.

Перетягивание каната - старинная русская забава. Фото: Олег ЗОЛОТО

Перетягивание каната - старинная русская забава.Фото: Олег ЗОЛОТО

Да и вообще - народу на праздник собралось очень много - благо, был выходной день. Веселая толчея и многоголосица добавляли празднику красок - ощущение и впрямь складывалось такое, будто дело происходит на старой ярмарке.

Несмотря на ненастную погоду народ веселился вовсю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на ненастную погоду народ веселился вовсю.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну и куда же без традиционного соломенного чучела Масленицы? Оно в этом году было не особенно большим, зато милым и прямо-таки на удивление детальным. Посмотрите - ну вылитая же барыня в алом сарафане!

Масленица в этом году вышла особенно милой. Такую красоту даже сжигать жалко! Фото: Олег ЗОЛОТО

Масленица в этом году вышла особенно милой. Такую красоту даже сжигать жалко!Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, как бы ни была мила Масленица, традиции требуют свое. Сожжение соломенного чучела стало самым ожидаемым моментом праздник. В этом году, говорят гости праздника, оно горело особенно ярко и хорошо – а значит, ждать теплой и погожей весны.

Масленица горела жарко - значит, весна будет теплой. Есть такая примета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Масленица горела жарко - значит, весна будет теплой. Есть такая примета.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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