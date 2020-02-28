Бывшего гендиректора «Метростроя» обвинили в краже еще 153 млн рублей

Следствие попросило изменить меру пресечения бывшему гендиректору «Метростроя» с домашнего ареста на заключение в СИЗО. 27 февраля Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел новое ходатайство от обвинительной стороны. Теперь Николаю Александрову, уже арестованному по подозрению в хищении не менее 178 млн рублей, приписывают очередной фиктивный договор на проведение электромонтажных работ при строительстве «фиолетовой» ветки метро.

- Следствие уверено, что другая закупка кабелей на сумму не менее 153 млн рублей совершенно не была нужна. Однако Александров и неустановленные лица убедили всех в том, что приобрести продукцию у ООО «Опт-Юнион» крайне необходимо. В итоге деньги перечислили, а кабели не поставили. Все миллионы соучастники обналичили, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все это бывший гендиректор «Метростроя» услышал еще в среду 26 февраля. Вину он не признал и от дачи показаний отказался. Но это еще не все беды Николая Александрова. Следствие пристально следило за тем, соблюдает ли он правила домашнего ареста. Результаты проверок не порадовали сотрудников ведомства – Александров периодически звонит неизвестным людям, хранит при себе огнестрельное оружие, имеет доступ к интернету и даже выходит из дома.

- Ориентировочно, он был в медицинской клинике, но документальных сведений об этом нет. Если Александров действительно там был, то уведомлять о своем отъезде он никого не стал. Да и в целом, в ходе проведения следственных действий, подсудимый ведет себя очень плохо – следствию не содействует, а даже противодействует, отрицая очевидные факты, - дополняют в объединенной пресс-службе судов.

Новое ходатайство Александров и его адвокаты рассматривали почти 3 часа, еще 4 потратили на возражение и защиту, отрицая все нарушения. Вскоре суд следствию отказал. Оказалось, что из дома мужчина выходил с разрешения следователя и УФСИН, все непонятные звонки совершались еще в то время, когда подсудимый сидел в СИЗО, а достоверных сведений о пользовании интернетом и вовсе нет. Поэтому новое заключение под стражу экс-главе «Метростроя» пока не грозит.