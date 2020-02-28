Елена Дмитриевна Козачек: Клиника позвоночника доктора Разумовского

Свою профессиональную карьеру Елена Дмитриевна начала в 1984 году. Сегодня это врач с огромным опытом. 36 лет – именно столько составляет общий медицинский стаж доктора. Проработав 16 лет врачом-терапевтом в военных медицинских учреждениях, Елена Дмитриевна прошла обучение у основоположника отечественной рефлексотерапии профессора Евгении Мачерет.

– Однажды в военном госпитале меня очень поразил один случай, когда лежачего пациента, которому уже не помогали лекарственные препараты, с помощью рефлексотерапии смогли поднять на ноги, - вспоминает доктор. – Это произвело на меня неизгладимое впечатление, после которого я твердо решила обучиться рефлексотерапии и уменьшить применение лекарственных препаратов в своей практике.

Своему решению Елена Дмитриевна верна уже четверть века. Она владеет всеми методами рефлексотерапии: иглоукалывание, аурикулотерапия, моксотерапия, гирудорефлексотерапия, массаж Гуаша, электро- и лазеропунктура, Мэй-Хуа-Чжэнь терапия. Знания и опыт помогают ей помогать взрослым и детям с заболеваниями позвоночника, а также с заболеваниями внутренних органов и систем.

К своим «соратникам» по лечению пациентов Елена Дмитриевна относится с большим уважением.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Елену Дмитриевну очень любят и уважают наши пациенты. Это чуткий, отзывчивый и внимательный врач, всегда готовый выслушать человека, терпеливо и деликатно объяснить причины болезни, оказать необходимую помощь и дать важные рекомендации. Пациенты, которые приходят к ней на процедуры, отмечают высокую эффективность лечения, быстрый и стойкий результат, а потом советуют этого врача своим близким, – говорят в клинике.

У своих коллег по Клинике позвоночника доктора Разумовского Елена Дмитриевна также пользуется заслуженным авторитетом. К ней всегда можно обратиться с любыми вопросами и получить грамотный совет. И не только по ее профессиональной деятельности, но и по любым жизненным вопросам!

Доктор Козачек постоянно повышает свою квалификацию по рефлексотерапии в ведущих медицинских учебных заведениях России и за рубежом. В 2017 году прошла обучение в Университете Традиционной Китайской Медицины в городе Ланчжоу (провинция Ганьсу, Китай).

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

– Почему вы решили стать врачом и как выбрали свою специализацию?

– То, что я буду врачом, я четко осознала, когда мне было еще только 5 лет. В то время любимой моей игрой было лечение кукол и других детских игрушек. Я выдавала им таблетки, проводила операции и делала перевязки. В течение всего обучения в школе я никогда не изменяла своей мечте, а закончив школу, сразу поступила в медицинский институт.

– При каких симптомах и в каких ситуациях стоит записаться на прием к врачу-рефлексотерапевту?

– Рефлексотерапия – одна из немногих специальностей, которая позволяет воздействовать на весь организм в целом, помогать при различных болезнях и оказывать общеоздоравливающее и общеукрепляющее воздействие. К врачу-рефлексотерапевту пациент может обратиться с разными заболеваниями и состояниями. Наиболее эффективна рефлексотерапия в лечении болезней опорно-двигательного аппарата, вегето-сосудистой дистонии, последствиях перенесенного стресса, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, головных болях и головокружениях, кожных заболеваниях и многих других.

Елена Дмитриевна Козачек: «То, что я буду врачом, я четко осознала, когда мне было 5 лет».Фото: Олег ЗОЛОТО

– Что лично вы считаете своим главным достижением в профессии?

– Наверное, это то, что благодаря рефлексотерапии я могу оказывать реальную, действенную помощь пациентам с абсолютно разными жалобами, симптомами и заболеваниями. И даже в тех случаях, когда обычные методы лечения не дают желаемого результата или их использование ограничено противопоказаниями.

– Как вы сами заботитесь о своем здоровье?

– Стараюсь вести здоровый образ жизни. Определенная диета, оптимизация режима труда и отдыха. По возможности стараюсь больше двигаться, в выходные много гуляю на свежем воздухе в парке, и, конечно, никаких вредных привычек.

– Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

– Это большая ответственность! Я не коренная петербурженка, но очень люблю этот город. Он особенный, не похожий на все другие города России. В нем есть какой-то свой шарм, своя притягательность… И люди в этом городе отличаются каким-то внутренним обаянием.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

– по телефону: 8 (812) 649-03-03, 244-39-79

– на сайте Клиники позвоночника доктора Разумовского.