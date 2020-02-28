2020-02-28T15:18:31+03:00
Звезды

Что объединяет театральные прогулки в Петербурге и центр современной культуры в Чебоксарах

Эти и другие проекты предложили участники программы «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях»
Полина ЖУКОВА
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Проект «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях» проходил с 28 августа по 11 декабря 2019 года. Фото: Предоставлено организаторами.Проект «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях» проходил с 28 августа по 11 декабря 2019 года. Фото: Предоставлено организаторами.
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В прошлом году впервые состоялся масштабный проект «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях», но говорят о нем до сих пор. Ведь он открыл целую палитру перспективных идей от предпринимателей со всех уголков России. Организаторы фестивалей, создатели арт-пространств, дизайнерских студий, исследователи и мастера современного искусства – в нем приняли участие множество представителей креативной сферы. Они получили возможность не только обучаться у экспертов, но и представить свои проекты на всю страну. Участвовали и те, у кого есть только идея, и те, у кого уже есть существующий проект. Заявки подали почти две тысячи человек. До финала дошли 16 лучших проектов. Им организаторы дали рекомендацию к получению грантов от Росмолодежи.

Участники прошли обучение и представили свои проекты. Фото: Предоставлено организаторами.

Участники прошли обучение и представили свои проекты. Фото: Предоставлено организаторами.

Кто же в списке лучших? Один из проектов-победителей – центр современной культуры из Чувашии. Это настоящая творческая площадка в Чебоксарах. Там проходят кинопоказы, открытые лекции, обсуждения, встречи с писателями, музыкантами, искусствоведами и другие мероприятия. Такой проект не только успешно поддерживает творческое сообщество Чувашии, но и дает возможность местным жителям, что называется, «быть в теме» современной креативной среды.

Не обошлось и без идей с берегов Невы - участников из Петербурга было немало. Но только три проекта из культурной столицы попали в шорт-лист. Предприниматели из Северной столицы, например, предлагали создать образовательную интерактивную платформу для исполнителей на медных духовых инструментах. И тем самым сделать процесс преподавания более современным и вовлечь учеников. Еще одно предложение из Петербурга – создать театральную прогулку по городу, так называемый аудиопроменад.

Три проекта из Петербурга вошли в шорт-лист. Фото: Предоставлено организаторами.

Три проекта из Петербурга вошли в шорт-лист. Фото: Предоставлено организаторами.

Впрочем, идей хватило со всех уголков страны – и арт-фестивали, и туристические маршруты, и общественные пространства, и творческие онлайн-курсы. И благодаря проекту стало ясно, что у креативных предпринимателей в регионах огромный потенциал. К слову, ООН объявила 2021 год «Годом креативной экономики в целях устойчивого развития». Поэтому неслучайно именно на этот сектор делают ставки эксперты по всему миру. Креативная экономика, основанная на интеллектуальной деятельности, одновременно обладает и культурной ценностью, и коммерческим потенциалом.

– Если говорить о трендах, которые будет задавать новое поколение, то это все, что связано с устойчивым развитием и ответственным дизайном: от переработанного материала в одежде до рюкзаков с солнечными батареями, которыми можно заряжать гаджеты. Будет набирать силу и тренд на инклюзивность: ниша с продуктами и сервисами для людей с ограниченными возможностями будет расти, – считает эксперт в области креативного образования, мастер программы Екатерина Черкес-заде. – Другой вопрос, что креативным предпринимателям зачастую не хватает бизнес-мышления. Творческие люди сначала думают о реализации своего таланта и уже потом узнают, что есть такие вещи, как unit-экономика или НДС.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1770 заявок подали на участие в программе

63 региона представили 857 проектов

3 месяца длилось обучение участников

2 этапа отбора экспертным жюри прошли участники

40 лучших проектных команд вышли в финал

16 проектов стали победителями

КСТАТИ

Программа «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях» – совместный проект Мастерской управления «Сенеж» и Universal University, созданный по инициативе Роспатриотцентра. Цель программы – оказать образовательную поддержку лидерам креативных индустрий и способствовать развитию активного творческого сообщества через социальное проектирование и культуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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