В Ленобласти спасли от холодной смерти трех медвежат, которых бросила мама

Троих маленьких медвежат спасли сотрудники охотнадзора Ленинградской области. На малышей, которых бросила мама, 27 февраля наткнулись лесорубы, работавшие на делянке в Бокситогорском районе. Учитывая, что на улице было около -10 градусов, маленькие медведи легко могли погибнуть от холода.

- Чудом удалось вытащить медвежат из леса живыми: накануне ночью в районе был заморозок, земля ледяная, снега практически нет, а до ближайшего населенного пункта два часа по лесной дороге, - сообщает в соцсетях пресс-служба Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Мама малышей, судя по всему, сбежала, спугнутая лесорубами. Специалисты утверждают, что это обычное дело. Инстинкт самосохранения заставляет медведицу бросать детей, ведь она может в будущем родить и еще. К медвежатам она привяжется только потом, когда они дорастут до возраста трех-четырех месяцев.

Поэтому малышей забрали специалисты Комитета. Они созвонились с уже знакомым Центром спасения медвежат-сирот в Тверской области, где сейчас живет медведица Машенька из Гатчинского района Ленобласти, а также косолапые из Карелии и договорились привезти им новых питомцев: «У них на попечении на сегодняшний день было девять медвежат, теперь станет двенадцать».

Утром 28 февраля машина с мохнатыми малышами выехала из Ленинградской области в сторону Твери.