«Поили водкой, кормили пельменями»: Умирающего щенка хаски из Екатеринбурга срочно привезли на лечение в Петербург

Одетый в послеоперационную попону маленький Оскар, опустив грустную мордочку, неловко переминается на передних лапах, сидя на столе у ветеринара. Потом встает и с большим трудом делает пару шагов, после чего теряет координацию и заваливается на бок. Это видео 24 февраля волонтеры приюта HuskyEkb опубликовали на своей странице в соцсетях с кличем «Друзья, у нас беда!».

Тогда щенку, которого бросили хозяева, резко стало плохо, и малышу потребовалась срочная помощь. В клинике Екатеринбурга, куда Оскара экстренно доставили волонтеры, выяснилось: у него в печени шунт – аномальное соединение сосудов, и это может быть смертельно.

- Нас честно предупредили, что шансов практически нет, но в Екатеринбурге шансов у нас нет однозначно! – рассказали волонтеры. - У Оскара уже дисплазия почек, воспаление кишечника, сильнейшая интоксикация, его жизнь поддерживают лишь капельницы. Но разрушительные процессы они не останавливают и заболевания не лечат, поэтому щенку нужна более серьезная помощь.

Состояние Оскара очень тяжелое. В ближайшее время ему сделают операцию.

Как оказалось, все эти проблемы со здоровьем у Оскара вовсе не врожденные, а приобретенные. И, как выяснили волонтеры, появились они у щенка из-за безразличия его хозяев. Они кормили малыша холодцом, пельменями и, что самое жуткое, поили водкой! После такого меню карапуз перенес две операции на кишечник. И это когда ему было всего 4 месяца! А потом хозяева, устав от проблемного питомца, вовсе решили усыпить его. Притащили его в ветклинику со словами: "Он нам не нужен".

Об этой истории быстро узнали волонтеры, но спасти Оскара на Урале возможности не оказалось. К счастью, принять больное животное согласились петербургские специалисты. После долгой дороги в город на Неве у Оскара взяли анализы и сделали КТ. Результаты печальные, но ветеринары сдаваться не намерены.

- По КТ шунт один! - с надеждой говорят волонтеры. - Если бы их было несколько, Оскару грозило бы только усыпление. Врач дал нам шанс и взял на операцию. Она назначена на среду, 4 марта.

Как только собака окрепнет, ему будут искать новый дом.

Ветврачи решили на неделю оставить щенка в стационаре. Когда доктор уводила его, куратор Оскара Анастасия с надеждой в сердце крикнула им вслед:

- Удачи тебе, Оскар!

На обследование щенка в Петербурге у волонтеров ушло уже почти 20 тысяч рублей. А впереди еще операция и восстановление, на что тоже потребуются немало денег. Потянуть такую ношу приюту, конечно, сложно, поэтому HuskyEkb объявил о сборе средств на лечение Оскара. Как только собачка окрепнет, ей сразу же начнут искать новых хозяев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763555" frameborder="0"></iframe> Малыша хаски, которого хозяева с Урала поили водкой, спасают в ветклинике Петербурга.

Хотите помочь Оскару? Сделать это можно двумя способами:

Сбербанк 4279160052032735

Получатель: Анастасия Андреевна К.

По реквизитам фонда:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СЧАСТЬЕ В ДОМ"

Расчётный счёт: 40701810116540000449

Банк: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 046577674

Кор. Cчёт: 30101810500000000674

ОГРН: 1196658078814

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