«Хотели взрывать отделения полиции и устроить госпереворот»: Прокурор рассказал о первых показаниях членов пензенской «Сети»

В Петербурге вот уже почти неделю не спадает ажиотаж вокруг 224 военного гарнизонного суда, где рассматривают дело признанной в России террористической организации «Сеть». С самого утра, за несколько часов до заседания, здание Фемиды окружают молодые либеральные активисты, готовые штурмовать судебных приставов. На пятый день в зале суда пришлось убрать все кресла и поставить скамейки, чтобы вместить всех желающих зевак.

В Северной столице на скамье подсудимых оказались двое фигурантов: 25-летний антифашист и программист Виктор Филинков и 28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов. Пара, по версии следствия, была петербургской ячейкой «Сети», основной костяк которой находился в Пензе. Как полагают силовики, организация была создана в 2015 году для проведения терактов и свержения власти в стране. Часть фигурантов все обвинения отрицают, заявляя, что признательные показания из них были выбиты пытками. На этот раз в петербургском суде по видеосвязи допросили двух членов пензенской «Сети».

Филинков (слева) не признает вину, Бояршинов согласен с обвинениемФото: Олег ЗОЛОТО

«ПЫТАЛИ ТОКОМ, БИЛИ В СЛУЖЕБНОМ КАБИНЕТЕ»

Первым показания дал Илья Шакурский. По версии следствия, один из организаторов «Сети», также был обвинен в хранении взрывчатых веществ. В Пензе его приговорили к 16 годам колонии, сейчас он оспаривает это решение.

- Вину свою не признаю, - рассказал во время допроса Шакурский. - С Пчелинцевым (еще один организатор, по версии следствия) знаком. Мы познакомились где-то в 2014 году на фоне увлечение музыкой. Дружбы не было. Виделись на концертах. В Петербург с ним не ездил. Бывал тут когда-то один, ездил неоднократно выступать на концертах, весело провести время, виделся со знакомыми и друзьями.

- Были ли у вас здесь тренировки (боевые тренировки для обучения взрывному делу, стрельбе, рукопашному и ножевому бою для дальнейшего свержения власти – прим.ред.)? – поинтересовался прокурор.

В Петербурге по видеосвязи допросили членов пензенской "Сети"Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я отказываюсь отвечать на этот вопрос, - ответил Шакурский. - Я вину не признал, не согласен с приговором. Задержан в октябре 2016 года. Применяя ко мне насилие, заставили признаться в терроризме. Но я говорил, что отношение к этому не имею. На вопросы про оружие отвечать отказываюсь.

- Пчелинцев вам показывал как собирать взрывное устройство? - уточнил прокурор.

- Нет, не показывал.

- Обсуждали ли вы свержение государственного строя?

- Нет, не обсуждали.

- Изучали ли вы литературу анархистов?

- Я читал самую разную литературу и анархистскую, и философскую, и политическую, - уточнил Шакурский. – Приговор я обжаловал. Жду апелляции. Во время обыска сотрудниками ФСБ у меня было изъято два ноутбука, системный блок, флэшки. Рабочий ноутбук был только один. На нем не было паролей. Потом на допросе мне были представлены распечатки документов, таких как «Съезд» (по версии следствия, это протокол встречи участников «Сети» в Петербурге). Я недоумевал, я не помнил, чтобы у меня были такие документы. Мне сказали, что они были восстановлены из удаленных. Я предположил, что документы были скачены автоматически, когда я листал новостную ленту. На первом допросе сказал, что так они возможно попали ко мне. В дальнейшем я стал осматривать ноутбук и обратил внимание, что эти документы находятся в самых разных папках. Файл «Съезд» был в папке «книги», куда я сохранял только книги. Тогда я понял, что эти файлы были «подброшены». После чего в суде установили, что файлы появились 30 октября, когда я был уже в заключении. Данные документы созданы или отредактированы сотрудниками ФСБ. В свойствах автором файла указан Шепелев, что совпадает с фамилией оперативника. Файл «Положение» (свод «Сети») был в нашем деле. В суде изначально было сказано, что документ найден у меня. Но в дальнейшем на моем ноутбуке его не нашли. Мы не осмотрели этот документ.

В суде ажиотажФото: Олег ЗОЛОТО

Парень после вопросов адвоката уточнил, что Шепелев, по его словам, также значится автором файла «Съезд». Эти два файла проходят доказательством по уголовному делу петербургской ячейки «Сети».

- Шепелев меня задерживал, - пояснил Шакурский. – Он мне сказал: «Не жди, что мы будем играть по-честному». Тогда я еще не знал, что это не только насилие, но мне также подбросили взрывное устройство и пистолет. Приходили в СИЗО и пытали током. В своих кабинетах меня избивали.

«ИЗУЧАЛИ РУКОПАШНЫЙ И НОЖЕВОЙ БОЙ»

Прокурор усомнился в показаниях Шакурского и зачитал его показания, которые парень дал во время следствия.

« В 2012-13 годах я увлекался анархизмом. Изучал его в Интернете. В 2014 году на одном из музыкальном мероприятий в Пензе я познакомился с Дмитрием Пчелинцевым. У нас завязались приятельские отношения. Мы стали обсуждать различные политические темы. Я узнал, что Пчелинцев тоже придерживается анархизма. На этой почве мы начали контактировать. Позже я узнал, что у него есть друзья – это группа по подготовке мероприятий по свержению государственного строя. Далее я стал неоднократно участвовать в проводимых этой группой тренировках, походах, собраниях. Мы обсуждали развитие анархистского движения в России, изучали способы выживания в лесу, рукопашный и ножевой бой.

Прокурор зачитал показания участника пензенской "Сети"Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы часто обсуждали необходимость кардинальных изменений в государственном строе России с точки зрения анархизма. Тренировки проводили в лесу Пензы. Первая тренировка была осенью или весной 2015 года. Я приехал в лес, сам добирался пешком до места сбора, Пчелинцев сообщил мне ориентиры. Двигался вдоль линии ЛЭП. Меня встретили 5-6 мужчин, они были одеты в камуфлированную одежду, все были в масках. Я понял, что они меня плохо знают и не доверяют, поэтому скрыли лица. Представились вымышленными именами.

Один из мужчин пояснял тактику ведения боя с использованием огнестрельного оружия, методы оказание первой медицинской помощи. Потом мы пошли вглубь леса, там разбили лагерь. Один из мужчин стал показывать мне отработку стойки для стрельбы из огнестрельного оружия: стоя, сидя, лежа. Для имитации мы использовали палки. Другой мужчина провел лекции по элементам питания в лесу. Рассказал, какие грибы, ягоды и травы можно употреблять. Пчелинцев рассказал, как разводить костер».

По видеосвязи член пензенской "Сети" заявил, что из него якобы выбили показанияФото: Олег ЗОЛОТО

«ПЛАНИРОВАЛИ ВЗРЫВАТЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ»

«Потом состоялись еще несколько тренировок. Для связи мы использовали мессенджер «Джабер», считая, что данное средство не могут контролировать правоохранительные органы. На одной тренировке состоялся марш бросок. Потом Пчелинцев сказал, что будет снимать тренировочное видео. Они достали травматический пистолет, гладкоствольные карабины. Затем записали несколько видео, где Пчелинцев и двое других участников были в масках и с оружием.

К концу 2015 года с моим участием состоялось около 7-10 тренировок. Я думал, что лидером является Пчелинцев, но активный был также парень по имени Тимофей. Он при поддержке Пчелинцева стал акцентировать внимание на необходимости осуществления перемен в стране. Говорил, что необходимо и возможно участие в вооруженной борьбе за смену власти. Стал говорить, что необходимо переходить к активным действиям по свержению органов власти, нужно произвести взрывы участков полиции, так как до них проще всего добраться. После этого тренировки стали с большим акцентом на рукопашный бой, изготовление коктейля Молотова, передвижение в составе боевого подразделения, изучались методика захвата зданий, навыки владения огнестрельным оружием. Для этого я использовал зарегистрированные охотничьи карабины, купил ружье «Сайга». Пчелинцев показывал, как изготавливают детонаторы для взрывных устройств, коктейли Молотова.

Активисты наряду с журналистами штурмуют здание судаФото: Олег ЗОЛОТО

Тимофей и Пчелинцев неоднократно высказывались о необходимости вооруженного захвата власти в стране путем проведения терактов в отношении сотрудников правоохранительных органов, для чего мы и проводим тренировки. Пчелинцев сообщил мне, что наша группа называется «5.11» – «5 ноября». Сказал мне, что у нас уже есть единомышленники в других регионах России, которые координируются с нами в подготовке акций насильственного захвата власти в России путем взрывов, нападения на сотрудников правоохранительных органов и объектов госструктур. В целом сообщество называлось «Сеть» и включало ячейки, которые объединяются едиными целями и идеологией.

В 2016 году я получил задание расширять поле нашей деятельность, вовлекать новых членов. Мне предложили стать командиром звена «5.11», подобрать проверенных людей».

Дело рассматривает военный суд в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО

«ХОТЕЛИ УСТРОИТЬ ТЕРАКТ НА АКЦИЯХ ОППОЗИЦИИ»

«Я обратился к знакомому анархисту с предложением войти в группу, цели которой - свержение госстроя путем акций. Сказал, что когда поступит команда, нужно будет путем террора подрывать органы власти, отделы полиции.

Пчелинцев познакомил меня с «Геной», которого на самом деле зовут Виктор Филинков, сказал, что он является единомышленником. Сможет обучить нас средствами связи, в том числе рациями».

Также Шакурский рассказал во время допроса на предварительном расследовании про встречу «Сети» в Петербурге, на которой, как следует из показаний, были петербургские члены организации Бояршинов и Филинков.

Парней обвиняют в участии в террористической организацииФото: Олег ЗОЛОТО

- Мы обсуждали способы и средства вооруженного захвата власти для смены политического режима в стране, - привел слова осужденного прокурор. - Предлагалось совершение взрывов и поджогов в период массовых оппозиционных акций в Москве для создания цепной реакции, резонанса и нетерпимости у населения к правоохранительным органам и органам государственной власти. Когда же наступит время «Ч», анархистам нужно было вмешаться в борьбу за власть.

Еще один осужденный пензенский участник «Сети» после допроса Шакурского также пояснил, что признал вину якобы под угрозой пыток.

Следующее заседание назначено на понедельник. За участие в террористическом сообществе им грозит до 10 лет колонии. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763611" frameborder="0"></iframe> В Петербурге проходит суд по делу "Сети".Олег ЗОЛОТО

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