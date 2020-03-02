2020-03-02T11:22:25+03:00
Общество

Памятник на века

Рассказываем о требованиях, которые нужно соблюдать при монтаже
Маргарита РЕПИНА
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Рассказываем о требованиях, которые нужно соблюдать при монтаже. Фото: Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.Рассказываем о требованиях, которые нужно соблюдать при монтаже. Фото: Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
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Установка памятника на могилу близкого человека - последняя дань памяти усопшему. Родственники относятся к этой традиции с трепетом и ответственностью: для них важно, чтобы надгробие хранило память о человеке долгие годы. Как избежать ошибок и соблюсти все требования закона?

ПАРАМЕТРЫ

Обычно надгробный памятник устанавливают не сразу после похорон. Приходится подождать, пока на мо указаны данные умершего: его фамилия, имя, а также годы жизни. Кроме того, информация на памятниках должна обязательно соответствовать действительности.

Регламентированы и размеры намогильных сооружений. Согласно постановлению правительства Петербурга высота таких сооружений не должна превышать 1,5 метра на местах захоронений гроба с телом и 1,2 метра на участках урновых захоронений.

Высота оградки не может быть выше 0,5 метра, а ее размер не должен превышать 1,9 на 1,4 метра - это для участка размером 2 на 1,5, а для участка 2 на 2- не более 1,9 метра. Забор должен быть безопасным для посетителей кладбища, поэтому использовать заостренные элементы запрещено.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Согласование на установку или замену намогильных сооружений выдает администрация кладбища. Чтобы его получить, ответственный за захоронение должен предъявить свидетельство о смерти, а также документы, подтверждающие изготовление или приобретение памятника. Заниматься его монтажом или демонтажом согласно закону должны представители кладбища или лица, предоставившие пакет документов и получившие согласование в администрации кладбища. Связано это с тем, что предприятия, работающие на территории некрополей, знают все о состоянии участков и технические характеристики, которые следует соблюдать.

Перед тем как заказать надгробие, важно уточнить все детали. Это позволит избежать каких-либо неожиданностей. Например, может оказаться, что доставлять тяжелую конструкцию придется с помощью крана. А это значит, что потребуются дополнительные работы, которые могут увеличить стоимость установки сооружения.

Профессиональный работник знает все до мельчайших подробностей и во всем поможет. Фото: Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

Профессиональный работник знает все до мельчайших подробностей и во всем поможет. Фото: Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

КСТАТИ

Ответственные за захоронение обязаны содержать могилы в порядке. Могильные холмы должны быть вовремя поправлены, намогильные сооружения отремонтированы, а оградки окрашены. Также в перечень обязанностей входит расчистка проходов у могил и вынос мусора в специально отведенные места (контейнеры). Делать это можно как собственными силами, так и по договору на оказание этих услуг с администрацией кладбища.

ВОПРОС-ОТВЕТ

А если родственник умер в другом городе или стране.

«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен…» - эта фраза булгаковского героя Воланда заставляет задуматься о страшном: трагедия может произойти в любой момент. Бывает и такое, что для погребения тело нужно перевезти в другой город или даже страну. Самостоятельно решить этот вопрос сложно. Процедура должна производиться в соответствии с требованиями российского и международного законодательства.

РЕПАТРИАЦИЯ ПО РОССИИ...

При гибели или смерти человека вдали от дома нужно немедленно сообщить об этом полиции. После этого о трагедии должны узнать родные или близкие. Следующий шаг - обратиться в агентство по репатриации, которое займется организацией транспортировки тела. Дальнейшие действия необходимо передать агенту. Перемещать гроб по России можно на авто, самолете или железнодорожным транспортом.

…И ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Случается и так, что смерть настигает человека в чужой стране. Важно понимать, что в большинстве развитых государств действует законодательство, согласно которому для начала перевозки гроба с телом необходимо решить три вопроса: кто будет отправителем груза из-за границы; кто возьмет на себя обязательство по получению гроба с телом; кому должны быть выставлены счета на оплату услуг. Стоит связаться с агентством, которое займется вопросами транспортировки гроба с телом. Чаще всего стоимость этих услуг покрывают страховые выплаты.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Сложная процедура по перевозке тела должна быть организована профессиональным агентом. Неважно, скончался человек в России или за границей, можно обратиться в агентство за помощью по телефонам в Санкт-Петербурге: 8 (812) 622-56-78, +7-921-187-23-24 или по электронной почте: helpinfuneral@yahoo.com. Специалисты организуют репатриацию любой сложности, подготовят документы, помогут пройти таможенный контроль, расскажут о правах и обязанностях, компенсациях и выплатах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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