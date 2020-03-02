Кредитный портфель физлиц ВТБ в Петербурге превысил 260 млрд рублей

Розничный кредитный портфель ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам года увеличился на 24% и превысил 263 млрд рублей. Рост показали все сегменты розничного бизнеса. Объем ипотечного портфеля вырос на 20%, до 142,3 млрд рублей, кредитов наличными – на треть, до 99,7 млрд. Портфель автокредитов составил 11,2 млрд рублей (+8%), кредитных карт – 10 млрд (+21%).

Ресурсный портфель банка с учетом инвестиционных продуктов вырос на 23%, до 518,3 млрд.Портфель инвестиционных продуктов показал прирост в 2,5 раза, до 112,7 млрд рублей. В 2019 году петербургские клиенты банка открыли 36 тысяч новых брокерских счетов.

- На фоне уверенного развития на рынке традиционных банковских услуг в течение года ВТБ работал над реализацией стратегии по цифровизации бизнеса и расширял деятельность в новых направлениях. Мы успешно запустили ряд технологичных проектов. В рамках развития цифровой экосистемы банка в Санкт-Петербурге запущен виртуальный оператор ВТБ Мобайл, что позволяет нам предлагать активным клиентам бесплатную мобильную связь. В большинстве петербургских офисов доступен безбумажный формат обслуживания, а наши ипотечные заемщики при выборе жилья могут воспользоваться сервисом VR-ипотеки, − прокомментировал вице-президент, начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Сергей Кульпин.

В 2019 году ВТБ продолжил развитие сети отделений, которая сегодня насчитывает более 100 адресов. Новые офисы открылись не только в Санкт-Петербурге, но и областном Всеволожске.