2020-03-02T15:30:33+03:00
Общество

«Свеза» представила на выставке IndiaWood 2020 эксклюзивный продукт

Компания «Свеза» продолжает наращивать свое присутствие в Индии
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Компания «Свеза» продолжает наращивать свое присутствие в Индии. Фото предоставлено компанией «Свеза».Компания «Свеза» продолжает наращивать свое присутствие в Индии. Фото предоставлено компанией «Свеза».
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В 2019 году рынок Индии показал рост - 24%, что дает возможность компании значительно увеличить долю во всех сегментах. О планах компания рассказала на выставке IndiaWood 2020 в Бангалоре.

«Свеза» представила свою продукцию на крупнейшем мероприятии деревообрабатывающей промышленности в мире - IndiaWood 2020 - в рамках экспозиции «Made in Russia» Российского экспортного центра. Менеджер по продажам на экспортном рынке компании «Свеза» Джина Анудж Кумар стал одним из спикеров официальной церемонии открытия российского стенда и рассказал об опыте сотрудничества с индийскими клиентами:

- Мы планируем увеличить свое присутствие на индийском рынке в текущем году. Россия - страна огромных ресурсов и потенциала. Мы рады предложить продукты высокого качества индийским клиентам.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

Фото предоставлено компанией «Свеза».

На стенде компании экспонируется продукция, которая максимально интересна для строительного и интерьерного сегментов. SVEZA UV (Ultraviolet coating) - фанера со специальным многослойным покрытием УФ-отверждаемыми лакокрасочными материалами, которая идеально подходит для изготовления мебели. Еще один представленный продукт – SVEZA Parquet применяется для производства качественных напольных покрытий. Для создания высококачественной мебели может использоваться SVEZA Drawer. Дополнительный контроль прочности позволяет создавать соединение типа «ласточкиного хвоста», а увеличенная толщина наружного слоя обеспечивает безупречную поверхность для шлифовки и покраски. Участники выставки познакомятся и с фанерой SVEZA Laser, обладающей отличными эксплуатационными характеристиками и широко применяемой в мебельной промышленности и в строительстве. Эксклюзивный продукт - фанера SVEZA Toy, разработанная специально для производства игрушек и детской мебели и гарантирующая безопасность готовых изделий.

Фото предоставлено компанией «Свеза».

Фото предоставлено компанией «Свеза».

- Индийский рынок – один из самых быстро растущих в мире, а строительный и мебельный сегменты предоставляют большие возможности для развития. Основные фокусы на ближайший год – поиск новых клиентов, продвижение продуктов UV и SVEZA Colour для мебельной индустрии, SVEZA Deck 2.0. для опалубки в строительной отрасли, улучшение клиентского опыта, повышение узнаваемости бренда. Один из инструментов для достижении поставленных целей - выставка IndiaWood 2020, и здесь мы видим повышенный интерес у посетителей, большой поток клиентов, - говорит Джина Анудж Кумар.

Отметим, выставка IndiaWood 2020 проводится каждые два года в Международном выставочном центре Бангалора и предлагает обзор технологических инноваций и современных тенденций в производстве мебели, дверей, технологий деревообработки. В этом году с 27 февраля по 2 марта почти 800 экспонентов из 40 стран разместились на площади свыше 65000 кв. м в 5 тематических залах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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